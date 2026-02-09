Goal.com
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoArsenal
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Claudio D'Amato

Brentford vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Brentford y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

La jornada intersemanal de la Premier League, correspondiente a la 26.ª fecha, ofrece un intrigante Brentford-Arsenal.

Si la ‘banda’ de Arteta sigue dominando el campeonato, pero no puede permitirse tropiezos debido al aliento en la nuca del Manchester City, el otro equipo de Londres, con sus dos últimas victorias consecutivas, se ha inscrito oficialmente en la carrera por Europa. En definitiva, un cruce interesante y para seguir.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre Brentford-Arsenal, incluida la información sobre el canal de TV, las alineaciones y la cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Brentford vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock y Fubo Sports.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Brentford vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Gtech Community Stadium

El partido se disputa este jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Gtech Community.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Brentford contra Arsenal alineaciones probables

BrentfordHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestARS
1
C. Kelleher
20
K. Ajer
33
M. Kayode
4
S. van den Berg
3
R. Henry
8
M. Jensen
6
J. Henderson
19
D. Ouattara
27
V. Janelt
23
K. Lewis-Potter
9
I. Thiago
1
D. Raya
2
W. Saliba
33
R. Calafiori
6
Gabriel
12
J. Timber
41
D. Rice
19
L. Trossard
36
M. Zubimendi
29
K. Havertz
20
N. Madueke
9
G. Jesus

4-2-3-1

ARSAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Andrews

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Brentford-Arsenal

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van Den Berg, Henry; Henderson, Janelt; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. Entrenador: Andrews.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. Entrenador: Arteta.

Forma

BRE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre ambos equipos

BRE

Últimos partidos

ARS

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

3

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

