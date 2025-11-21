Subeditor GOAL en Español

Soy Carlos Martínez, periodista y escritor apasionado por el fútbol mexicano e internacional. Desde niño crecí rodeado de historias y partidos que marcaron mi vida, y hoy tengo la fortuna de poder contarlas. En GOAL en Español me dedico a crear contenido que conecta a los aficionados con la emoción del juego: desde coberturas de Liga MX y el mercado de transferencias, hasta entrevistas con figuras como Andrés Guardado y Hugo Sánchez. Me encanta profundizar en las historias detrás de los goles, los títulos y las decisiones de los equipos, siempre buscando mostrar el lado humano del deporte. Cada artículo es para mí una oportunidad de transmitir la pasión que siento por el fútbol, acercando a los lectores a momentos que inspiran y emocionan.

⚽️ Mi historia con el fútbol

Desde muy pequeño, crecí en una familia apasionada por el fútbol, un amor que me ha acompañado toda la vida. Entre conversaciones familiares y partidos en el barrio, aprendí a valorar cada jugada, cada victoria y cada lección que este deporte ofrece. Mi pasión por el fútbol mexicano me llevó a contar historias, entrevistar a sus protagonistas y acercar a los aficionados a la esencia del juego, siempre con un enfoque humano y cercano.

🖊️ Áreas de especialización

Cobertura de Liga MX y fútbol mexicano en general

Creación y planificación de contenido SEO deportivo

Análisis de mercado de transferencias y fichajes

Entrevistas y perfiles de jugadores, cuerpo técnico y directivos

Especiales y reportajes sobre historia y cultura futbolística mexicana

🧠 Recuerdo futbolístico favorito

Presenciar el título del América en el Verano de 2002, con un Estadio Azteca repleto y una remontada histórica que puso fin a años de sequía, sellada con el gol de oro de Hugo Norberto Castillo, fue un momento inolvidable. Otro recuerdo imborrable es la participación de México en el Mundial de Alemania 2006, donde una generación que marcaría época combinó juventud y experiencia. Jóvenes talentos como Andrés Guardado, Ricardo Osorio y Javier Rodríguez dieron el salto a Europa, mientras jugadores consolidados aportaron su maestría, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol mexicano.

🏟️ XI histórico

Portero: Buffon

Buffon Defensas: Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos

Lahm, Maldini, Cannavaro, Roberto Carlos Mediocampistas: Xavi, Zidane, Iniesta

Xavi, Zidane, Iniesta Delanteros: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazário

👤 Contacto

Teléfono: +52 5547673246

Mail: carlos.mtzislas94@gmail.com