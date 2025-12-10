+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Carlos Martínez

Futlán en Parque Urbano Aztlán: ¿qué es, cómo funcionará y cuándo estará disponible para ver el Mundial 2026?

Futlán en Aztlán Parque Urbano llevará el Mundial 2026 a CDMX con pantallas gigantes, música, gastronomía y experiencias digitales para fans.

El Mundial 2026 se acerca y México se prepara para ofrecer experiencias inolvidables a los aficionados al fútbol. Entre estas iniciativas destaca Futlán Parque Urbano, un espacio público pensado para que los fanáticos vivan la Copa del Mundo de una manera única. Ubicado en Aztlán Parque Urbano, este parque combina entretenimiento, tecnología, cultura y gastronomía, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas durante el torneo. La iniciativa busca posicionar a México como una sede inclusiva y moderna, que combina la pasión por el fútbol con un enfoque urbano y tecnológico.

Futlán no es solo un lugar para ver los partidos, sino un proyecto integral que combina transmisiones en pantallas gigantes, activaciones interactivas, gastronomía local y experiencias culturales. La plataforma también incluye publicidad integrada a nivel de cancha, tecnología inmersiva Graphx y contenido digital, asegurando una experiencia completa tanto para marcas como para aficionados. Con la capacidad de albergar hasta 15,000 personas por sesión, el parque promete ser un punto de referencia para disfrutar los 32 partidos del Mundial 2026 en un ambiente seguro y divertido.

Además, Futlán se ha concebido como un espacio inclusivo y transformador. Su diseño urbano incorpora regeneración de espacios públicos, electro-movilidad, ciclovías y mejoras en iluminación y seguridad. De esta forma, el proyecto no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también contribuir al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Futlán representa un ejemplo de cómo la pasión por el fútbol puede integrarse a la innovación urbana y cultural, convirtiéndose en un fenómeno mediático que trasciende lo deportivo.

  • ¿Qué es Futlán Parque Urbano?

    Futlán Parque Urbano es una iniciativa de Soccer All Media Solutions, en colaboración con Aztlán Parque Urbano y con el respaldo del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Se trata de un parque urbano diseñado específicamente para disfrutar la Copa del Mundo 2026 con experiencias en vivo, contenido digital y entretenimiento interactivo. La propuesta busca combinar la pasión por el fútbol con la cultura, la gastronomía y la tecnología, ofreciendo un entorno seguro y atractivo para todos los visitantes.

    El parque contará con tres pantallas gigantes, donde se transmitirán los 32 partidos del torneo, permitiendo que hasta 15,000 personas disfruten simultáneamente de los encuentros. Además, se implementarán activaciones culturales, experiencias gastronómicas y música en vivo, haciendo de cada jornada un evento más allá de los 90 minutos de juego. Futlán no solo será un espacio de diversión, sino también un ejemplo de innovación urbana y social, integrando regeneración de espacios y mejoras en la infraestructura pública.

  • ¿Cómo funcionará Futlán Parque Urbano?

    Futlán está diseñado para ofrecer una experiencia integral a los aficionados, combinando transmisiones deportivas, publicidad no intrusiva y entretenimiento interactivo. Gracias a la tecnología Graphx y plataformas digitales como Trebel Mundialista, los visitantes podrán participar en quinielas, acceder a contenido exclusivo, interactuar con historias de jugadores emblemáticos y disfrutar de material multimedia creado especialmente para el torneo. Todo esto busca conectar a los fans con las marcas y los jugadores, generando un ambiente de comunidad y emoción compartida.

    La iniciativa también incluye colaboraciones estratégicas con medios de comunicación como TV Azteca, garantizando más de 939 horas de transmisión y un alcance del 33% superior al de competidores. Además, se suman contenidos de análisis y entretenimiento a través del ecosistema Blck Mnky, con podcasts y conversaciones futbolísticas que amplían la experiencia más allá de las pantallas. Futlán combina lo digital y lo presencial, permitiendo que los aficionados participen tanto dentro del parque como desde sus dispositivos, creando una experiencia híbrida única.

  • ¿Cuándo estará disponible Futlán para el Mundial 2026?

    Futlán abrirá sus puertas durante los 41 días de la Copa del Mundo 2026, ofreciendo actividades, transmisiones y experiencias en las tres ciudades sede de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las activaciones incluirán el templo del fútbol, la pantalla más grande del mundial, shows en vivo y diversas áreas de entretenimiento dentro de los parques urbanos. La idea es que los aficionados puedan vivir el ambiente del Mundial de manera gratuita y segura, creando recuerdos imborrables tanto para locales como para visitantes internacionales.

    Durante este período, se implementará la campaña “Corazón Grande”, que busca invitar a fans de todo el mundo a sumarse a la experiencia y celebrar la pasión futbolística en un entorno inclusivo. Futlán no solo permitirá disfrutar de los partidos, sino también participar en actividades culturales, gastronómicas y recreativas, haciendo de cada visita un evento completo. Además, el parque estará preparado para ofrecer una experiencia accesible y sostenible, integrando planes de electro-movilidad, ciclovías y mejoras urbanas que beneficiarán a la comunidad incluso después del Mundial.

  • Futlán como espacio inclusivo y transformador

    Más allá del entretenimiento, Futlán busca generar un impacto positivo en la ciudad. La iniciativa incluye regeneración de barrios, rehabilitación de espacios públicos y mejoras en infraestructura, convirtiendo las zonas circundantes en áreas más seguras y accesibles. La integración de electro-movilidad, iluminación y ciclovías asegura que el proyecto deje un legado duradero para los habitantes, demostrando que un evento deportivo puede impulsar mejoras sociales y urbanas.

    La combinación de fútbol, cultura y tecnología convierte a Futlán en un proyecto mediático global, que no solo ofrece entretenimiento, sino que también fortalece la identidad de México como sede mundialista inclusiva. Los visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas, mientras el país demuestra su capacidad para albergar eventos internacionales de gran escala, mezclando deporte, innovación y desarrollo urbano en un solo espacio.

