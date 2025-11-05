Adidas presenta el nuevo jersey de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Adidas reveló oficialmente el nuevo jersey de la Selección Nacional de México que acompañará al Tricolor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Con un tono verde vibrante y detalles que reflejan la identidad mexicana, la marca alemana propone una prenda que une innovación, historia y pasión.

El diseño del uniforme busca representar la fuerza y el espíritu de unión entre jugadores y aficionados, destacando el mensaje “SOMOS MÉXICO” en la parte interior del cuello. Este lema resume el propósito de una camiseta pensada no solo para el rendimiento en la cancha, sino para reafirmar el orgullo de un país anfitrión que se prepara para recibir al mundo entero.

Creado con la tecnología avanzada adidas CLIMACOOL+, el nuevo jersey está diseñado para mantener a los futbolistas frescos y cómodos en escenarios de alta exigencia. Su lanzamiento oficial será el 6 de noviembre en tiendas adidas, minoristas seleccionados y en línea a través de adidas.mx.

