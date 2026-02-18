Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
MLS All-Star 2-1GOAL
Carlos Martínez

Guía de la MLS 2026: datos, estadísticas y todo lo que debes saber del inicio de la nueva temporada

La MLS regresa en 2026 con 30 equipos, nuevas figuras, récords de asistencia y cobertura global. Conoce todo sobre el arranque de la temporada.

La Major League Soccer inicia su temporada 2026 consolidada como una de las ligas de fútbol con mayor crecimiento en el mundo. Con 30 clubes en Estados Unidos y Canadá, la MLS celebra su 31ª campaña con una estructura fortalecida, talento internacional y una expansión constante tanto en lo deportivo como en lo comercial.

El nuevo torneo llega tras una histórica temporada 2025, marcada por cifras récord de asistencia, el primer título de Inter Miami en la MLS Cup y el continuo aumento del interés global en la liga. Con transmisiones disponibles en más de 100 países y fichajes de renombre internacional, el campeonato se prepara para una nueva etapa que promete elevar aún más su competitividad y proyección mundial. En GOAL te contamos todo lo que debes saber en la antesala de una nueva temporada que vuelve a poner al fútbol de Estados Unidos en el centro de la conversación internacional.

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Previa: una temporada con alcance global

    La temporada 2026 marca un paso clave en la internacionalización de la MLS, con los 510 partidos disponibles globalmente a través de Apple TV, permitiendo a los aficionados seguir la liga sin restricciones geográficas. Además, el calendario incluirá partidos destacados semanales como el “Saturday Showdown” y el “Sunday Night Soccer”, reforzando la visibilidad del campeonato.

    En el plano deportivo, los campeones vigentes Inter Miami CF reforzaron su plantilla con figuras internacionales como Sergio Reguilón y el delantero mexicano Germán Berterame. Asimismo, Minnesota United sumó al colombiano James Rodríguez, confirmando la capacidad de la MLS para atraer talento de élite y competir en el mercado global de fichajes.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMIAFP

    Temporada 2026: formato, clubes y estructura

    La MLS contará con 30 equipos divididos en Conferencia Este y Oeste, manteniendo el formato de temporada regular seguido de playoffs que culminan con la MLS Cup. Esta estructura permite una competencia equilibrada y garantiza la participación de clubes de las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá. 

    Además, la infraestructura sigue siendo un punto fuerte, con 26 equipos jugando en estadios específicos de fútbol y nuevos proyectos en desarrollo como el Miami Freedom Park, reflejando el crecimiento sostenido de la liga.

    La temporada 2026 también se beneficia del desarrollo de talento joven a través de MLS NEXT Pro, una plataforma clave para el crecimiento del fútbol en la región y la formación de futuras estrellas.

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    Datos de la MLS 2025: récords y crecimiento

    La temporada 2025 dejó cifras históricas que reflejan el crecimiento de la liga. Inter Miami CF conquistó su primera MLS Cup, mientras que Philadelphia Union ganó el Supporters’ Shield como el mejor equipo de la temporada regular. 

    En términos de asistencia, la MLS registró más de 11 millones de aficionados por segundo año consecutivo, con un promedio superior a 22,000 espectadores por partido. Además, 19 clubes superaron los 20,000 asistentes de promedio, una cifra superior a cualquier otra liga del mundo.

    Estos números consolidan a la MLS como una de las ligas con mayor crecimiento en el fútbol global, impulsada por la llegada de figuras internacionales y una base de aficionados en constante expansión.

  • LA Galaxy v San Diego FCGetty Images Sport

    Datos históricos de la MLS: evolución y consolidación

    Fundada en 1996 tras el Mundial de Estados Unidos 1994, la MLS ha evolucionado de una liga emergente a una competencia consolidada en el panorama internacional. 

    La liga ha invertido significativamente en infraestructura, con estadios modernos diseñados específicamente para fútbol y capacidades que oscilan entre 18,000 y más de 70,000 espectadores. Esta transformación ha mejorado la experiencia del aficionado y el nivel competitivo del torneo.

    Además, la MLS ha logrado posicionarse como una plataforma atractiva tanto para el desarrollo de jóvenes talentos como para la llegada de figuras internacionales, consolidando su crecimiento deportivo, comercial y mediático en las últimas décadas.

0