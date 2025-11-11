FBL-POR-LIGA-BENFICA-SANTA CLARAAFP
Road to Lisbon comienza en México: la clínica oficial Benfica abre sus puertas a jóvenes promesas

Vive la experiencia Benfica: entrenadores de Portugal, metodología oficial y posibilidad de competir en el Road to Lisbon 2026.

El club portugués Benfica, con más de 120 años de historia y reconocido como cuna de talentos que hoy brillan en las ligas top, llega a México con su exclusiva clínica para jóvenes futbolistas. Niños y adolescentes de 8 a 16 años podrán vivir una experiencia única bajo la metodología oficial del club.

Del 23 de enero al 2 de febrero de 2026, en sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Valle de Bravo, los participantes disfrutarán de entrenamientos técnicos, tácticos, físicos y de mentalidad, supervisados por entrenadores y directivos enviados directamente desde Portugal. Cada jugador recibirá un kit oficial, seguro deportivo y certificado de participación avalado por el club.

Además, los jugadores más destacados tendrán la oportunidad de integrarse al programa Road to Benfica Campus Lisbon 2026, representando a México en un torneo internacional en Portugal. Esta experiencia promete combinar desarrollo deportivo, diversión y la posibilidad de dar un primer paso hacia una carrera profesional.

  • Por qué elegir Benfica

    Benfica es uno de los clubes europeos más prestigiosos y con más de un siglo de historia en formación de talentos. Su metodología combina técnica, táctica, físico y mentalidad, asegurando una formación integral para cada joven. 

    Los entrenadores y directivos oficiales de Portugal supervisarán cada sesión, garantizando que la experiencia sea auténtica y alineada con los estándares del club. 

    El seguro deportivo incluido y la cobertura médica brindan tranquilidad a los padres, mientras que la hidratación y logística profesional aseguran que cada entrenamiento se desarrolle con comodidad y seguridad.

  • Paquetes y beneficios

    La clínica ofrece tres paquetes: Normal, VIP y Elite. El paquete Normal incluye kit oficial, entrenadores certificados, seguro y certificado de participación. 

    El paquete VIP añade fotos y diplomas profesionales, mientras que el paquete Elite ofrece video highlight profesional y zona de hospitalidad premium para los padres, además de prioridad en el Road to Benfica Campus Lisbon 2026

    Todos los paquetes buscan brindar una experiencia completa, desde la formación deportiva hasta recuerdos profesionales que los jugadores conservarán por siempre.

    Fechas y cómo inscribirse

    La clínica se llevará a cabo en Ciudad de México (23–25 enero), Guadalajara (27–29 enero) y Valle de Bravo (31 enero–2 febrero). Los precios varían según el paquete elegido y existen descuentos Early Bird por tiempo limitado. 

    Para inscribirse, los padres deben elegir la sede, seleccionar el paquete, completar los datos del jugador y del tutor, y realizar el pago seguro en línea. Tras el registro, recibirán un correo con confirmación y checklist previo a la clínica. 

    Los jugadores destacados tendrán la oportunidad de continuar su camino hacia el Benfica Campus Lisbon 2026, representando a México en un torneo internacional y viviendo una experiencia que podría marcar su futuro futbolístico.

  • Beneficios exclusivos y premios

    Los jugadores más destacados de la clínica podrán ser considerados para el Road to Benfica Campus Lisbon 2026, representando a México en un torneo internacional en Portugal.

    Según el paquete elegido, recibirán video highlight profesional, fotos individuales y grupales con entrenadores, y diploma premium con feedback personalizado.

    Estas experiencias no solo fortalecen su desarrollo futbolístico, sino que también les brindan recuerdos profesionales y motivación para seguir creciendo en el deporte.

  • Seguridad y logística profesional

    Cada participante cuenta con seguro deportivo y cobertura médica durante todas las sesiones, garantizando un entorno seguro y controlado.

    La clínica incluye hidratación constante, staff de apoyo y logística profesional en cada entrenamiento, desde la llegada hasta la salida.

    Gracias a esta organización de primer nivel, los jugadores pueden concentrarse únicamente en aprender, divertirse y vivir al máximo la experiencia Benfica.

