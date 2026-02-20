Goal.com
Tomás Chancalay Minnesota United 2026 2@MLS Media
Carlos Martínez

Tomás Chancalay inicia una nueva etapa en Minnesota: ambición, crecimiento y el impacto de la MLS

Tomás Chancalay inicia una nueva etapa con Minnesota United. El argentino busca recuperar su mejor nivel y ser protagonista en la MLS 2026.

El argentino Tomás Chancalay comienza un nuevo capítulo en su carrera tras incorporarse a Minnesota United FC, con el objetivo de relanzar su mejor versión en la Major League Soccer. Luego de superar una etapa compleja, el atacante busca reencontrarse con su nivel y aportar goles y desequilibrio a su nuevo equipo.

En ese contexto, GOAL tuvo la oportunidad de hablar con Chancalay sobre su adaptación, sus metas personales y el crecimiento de la MLS. El argentino también compartió su visión sobre el impacto de las grandes figuras en la liga y el desafío de consolidarse en una competición cada vez más competitiva.

  • Las diferencias entre el fútbol argentino y la MLS

    Chancalay reconoce que la adaptación a la MLS implica entender un contexto futbolístico diferente.

    “El ritmo de juego es totalmente distinto. El fútbol argentino es muy fuerte y friccionado, mientras que acá te permite tener más tiempo y más posibilidades dentro del campo”.

    El atacante destaca que la liga estadounidense ofrece un entorno competitivo con características propias.

    Una nueva oportunidad para relanzar su carrera

    Su llegada a Minnesota representa una oportunidad clave para recuperar continuidad y protagonismo.

    “El club hizo el esfuerzo para que venga y quiero devolver esa confianza. Espero aportar goles y ayudar al equipo en todo lo que me necesiten”.

    Chancalay llega motivado y enfocado en ser una pieza importante dentro del proyecto.

  • El impacto de Lionel Messi en la MLS

    El argentino reconoce el antes y el después que marcó la llegada de Lionel Messi a la MLS.

    “Desde el día que llegó, la MLS cambió completamente. Se volvió más competitiva y cambió la visión del mundo sobre esta liga”.

    Su presencia elevó el perfil global del campeonato.

    Compartir equipo con grandes figuras, una oportunidad única

    El argentino destaca el valor de compartir vestuario con futbolistas de experiencia internacional.

    “Es un impacto muy grande. Esperamos aprender de él y ayudarlo también. Lo más importante es que el equipo tenga un gran año”.

    La mezcla de juventud y experiencia fortalece las aspiraciones del club.

  • La ambición personal y el objetivo de consolidarse en la MLS

    Chancalay asume este nuevo desafío con determinación y ambición.

    “Estoy muy contento de estar acá. Espero dar lo mejor, aportar goles y ayudar al equipo dentro de lo que el entrenador necesite”.

    Con talento, motivación y una nueva oportunidad, el argentino busca consolidarse como protagonista en esta nueva etapa con Minnesota United.

