Para comprender el impacto del Barcelona y el Real Madrid en 2010, hay que fijarse detenidamente en la selección española. Doce de los 23 jugadores convocados por La Roja para ese Mundial procedían de estos dos clubes, y esta concentración de talento permitió a España practicar un fútbol equilibrado y dominante, con una identidad clara.

Por parte del Real Madrid, los pilares eran Iker Casillas, un portero con reflejos sobrenaturales y un liderazgo incuestionable; Sergio Ramos, un defensa con una presencia imponente, capaz de liderar desde atrás y dar un paso al frente en los momentos clave; Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa, piezas tácticas fiables que aportaban equilibrio; y Xabi Alonso, un maestro en el centro del campo capaz de controlar el ritmo del partido con pases precisos y visión de juego.

En el Barcelona, la influencia fue igualmente decisiva, con Víctor Valdés, un portero conocido por su seguridad y su distribución limpia del balón; Carles Puyol, el corazón del equipo, ejemplo de esfuerzo y compromiso; Gerard Piqué, un defensa central con inteligencia táctica y dotes de liderazgo; Sergio Busquets, el pivote perfecto, responsable de recuperar la posesión y distribuir el juego; Xavi Hernández y Andrés Iniesta, los arquitectos del tiki-taka, capaces de gestionar la posesión, generar espacios y controlar el ritmo del partido; y Pedro, un extremo rápido con gran capacidad de definición, capaz de cambiar el rumbo de un partido en segundos.

Vicente del Bosque supo combinar lo mejor de ambos mundos, la precisión y el control del Barcelona con la fuerza y la solidez del Madrid. España controlaba la posesión, presionaba en todo el campo y aprovechaba cada error del rival. Esta combinación hizo que España fuera prácticamente imparable.

El título mundial no fue una coincidencia, sino el resultado de una planificación meticulosa, un talento de talla mundial y un estilo de juego perfectamente ejecutado. Para el Barcelona, la temporada 2010 marcó el comienzo de una era dorada que ahora busca replicar, esta vez con jóvenes jugadores españoles que se encaminan hacia el Mundial de 2026.