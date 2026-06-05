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Liga MX
Liga MX Resumen
Liga MX, partidos y resultados
Más
viernes, 31 de julio
sábado, 1 de agosto
viernes, 14 de agosto
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|CF América
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Tijuana
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|3
|Toluca
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|6
|4
|Club Universidad Nacional
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|2
|6
|5
|Monterrey
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6