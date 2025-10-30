Monterrey World Cup 2026Getty Images
Carlos Martínez

Samuel García presenta “El Mundial más Norteño” y promete la mejor sede del Mundial 2026

Samuel García presenta “El Mundial más Norteño”, destacando la pasión, hospitalidad y sabor único de Nuevo León como sede del Mundial 2026.

Nuevo León está listo para mostrar al mundo cómo se celebra a lo grande el fútbol: con pasión, hospitalidad y ese toque regio inconfundible. Así lo afirmó el Gobernador Samuel García, acompañado de Mariana Rodríguez, durante la presentación de “El Mundial más Norteño” en la capital del país.

Con el sombrero bien puesto y la carne asada lista, la pareja destacó las fortalezas del estado como una de las sedes del Mundial FIFA 2026, en el que Monterrey recibirá cuatro partidos en el Estadio BBVA, en Guadalupe.

García subrayó que Nuevo León ofrecerá mucho más que partidos: una experiencia completa que capture la esencia del norte de México, con su gastronomía, su música y la calidez de su gente. “Les garantizamos que seremos la mejor sede, la más norteña y que se la van a pasar con madre”, aseguró.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Pasión y modernidad

    El Gobernador Samuel García subrayó que Nuevo León no solo está preparado, sino emocionado por recibir a miles de aficionados de todo el mundo. Con una infraestructura renovada que incluye un nuevo aeropuerto, carreteras modernizadas, una nueva aduana y más vuelos internacionales, el estado busca consolidarse como un punto estratégico del Mundial 2026. “En Nuevo León no solo vemos fútbol, lo vivimos y lo celebramos. Les garantizo que se la van a pasar con madre y que van a querer regresar”, afirmó el mandatario. El evento promete unir la pasión futbolera con la visión moderna y tecnológica que caracteriza al estado.

    • Anuncios

  • Orgullo y sabor regio

    Por su parte, Mariana Rodríguez destacó la esencia del norte y el orgullo de su gente, que se refleja en cada detalle de la cultura regiomontana. “Los norteños somos los mejores anfitriones; queremos que todos nuestros invitados se sientan en casa”, aseguró. Música en vivo, bailes al ritmo del Fara Fara, y la tradicional carne asada serán parte del ambiente que Nuevo León ofrecerá durante el Mundial. Rodríguez también resaltó la calidez de la población y su “diccionario norteño” —con expresiones como compadre, te la bañaste o está con madre— que harán sentir a los visitantes parte de la familia regiomontana.

  • La sede más norteña del Mundial

    Además de su pasión futbolera, Nuevo León presumirá al mundo su riqueza turística y cultural. Los visitantes podrán disfrutar de atractivos emblemáticos como el Cerro de la Silla, Parque Fundidora, Barrio Antiguo, Las Grutas de García y La Huasteca, junto con experiencias gastronómicas únicas que van desde el cabrito y los chicharrones hasta las glorias de Linares. El estadio BBVA, casa de los Rayados, será el escenario de cuatro partidos mundialistas que mostrarán la energía y el orgullo de los regios. Con el lema “El Mundial más Norteño”, el estado busca dejar huella como la sede más vibrante, divertida y hospitalaria del Mundial 2026.

  • Una invitación al mundo

    Nuevo León abre sus puertas al mundo para compartir su alegría, hospitalidad y pasión por el fútbol. “Queremos que cada visitante viva la experiencia de ser norteño, que disfrute, que baile, que pruebe nuestro sabor y que se lleve un pedacito de Nuevo León en el corazón”, expresó Mariana Rodríguez. Con su mezcla de modernidad, tradición y entusiasmo, el estado se prepara para escribir una página inolvidable en la historia del Mundial 2026.