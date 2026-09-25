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Tonga

Tonga Overview

FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNES

Tolisso confronte des supporters alors que Lyon-Rennes est interrompu

Le match de Ligue 1 de Lyon contre Rennes a sombré dans le chaos samedi soir, la rencontre ayant été temporairement suspendue à la suite de troubles dans les tribunes au Groupama Stadium. Malgré un début de match largement dominé sur le terrain, l’attention s’est déplacée vers les tribunes lorsque des manifestations offensantes ont contraint les officiels à prendre des mesures drastiques.

C. TolissoRennes
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Standings

Ligue 1 crestLigue 1

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Monaco crestMonaco541083513
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2Lyon crestLyon5320102811
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3Paris FC crestParis FC532083511
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4Lille crestLille531184410
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5Rennes crestRennes531189-110
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