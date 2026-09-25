Tonga Overview

Tolisso confronte des supporters alors que Lyon-Rennes est interrompu

Le match de Ligue 1 de Lyon contre Rennes a sombré dans le chaos samedi soir, la rencontre ayant été temporairement suspendue à la suite de troubles dans les tribunes au Groupama Stadium. Malgré un début de match largement dominé sur le terrain, l’attention s’est déplacée vers les tribunes lorsque des manifestations offensantes ont contraint les officiels à prendre des mesures drastiques.