Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de Liga MX

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX está en marcha y los 18 equipos buscarán alzar el título del futbol mexicano en diciembre. Toluca, quienes son los vigentes campeones, intentarán logra el bicampeonato de la mano de un equipo plagado de estrellas como Alexis Vega, Paulinho, Jesús Angulo, entre otros, dirigidos por Antonio Mohamed.

Por otra parte, el América tras su tricampeonato y quedarse muy cerca del 'tetra', quiere recuperar su corona y otros clubes como Rayados de Monterrey, Tigres y Cruz Azul, también lucen como sólidos candidatos al campeonato que defienden los 'Diablos Rojos'.

Los 'gigantes dormidos' Chivas y Pumas tratarán de incomodar a los candidatos y pelear por el ansiado título que se les niega desde hace años. Otros equipos como León y Pachuca siempre son competitivos y tampoco pueden descartarse como aspirantes a la corona, por lo que se espera que la pelea por los puestos de Liguilla sea muy cerrada.

Con futbolistas de talla mundial compitiendo como Sergio Ramos, James Rodríguez, Keylor Navas, Aaron Ramsey, Allan Sain-Maximin, Ángel Correa, entre otros ¿Quién será el equipo que conquiste la Liga MX en el último semestre del año?

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA LIGA MX

La Liga MX se puede ver a través de diferentes señales. Por televisión, los juegos pueden seguirse a través de TUDN, TV Azteca, ESPN, Claro Sports y Fox.También las plataformas en streaming tienen los duelos del futbol mexicano, tales como lo son Vix Premium, Azteca Deportes Network, Prime Video, Disney Plus, Tubi y Caliente TV.

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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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