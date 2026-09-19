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Cómo ver Atlas vs Club Universidad Nacional: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlas vs Club Universidad Nacional
Atlas
Club Universidad Nacional
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlas y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 9
Estadio Jalisco
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Cómo ver Atlas vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación se indican las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

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Atlas recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Jalisco en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento complicado para ambos clubes.

Hernán Crespo dirige a los Rojinegros en un tramo difícil de la temporada. El equipo tapatío viene de caer 5-2 ante Toluca en su última salida, un resultado que pone presión sobre el rendimiento local del conjunto de Guadalajara.

Pumas, bajo las órdenes de Esteban Solari, llega con su propio bagaje de irregularidad. Los universitarios encadenaron una derrota ante Chivas antes de este compromiso, aunque previamente habían sumado una victoria importante frente a León.

En la tabla del Apertura, ninguno de los dos equipos ocupa la posición que sus aficiones esperarían a estas alturas del torneo. Tanto Atlas como Pumas necesitan sumar para no alejarse de la zona de clasificación.

Este partido tiene peso real en la tabla. El equipo que logre los tres puntos dará un paso importante para acercarse a los puestos de Liguilla.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Atlas vs Pumas en vivo, incluyendo canal de televisión, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

Manager

  • H. Crespo

Hernán Crespo no ha confirmado el once titular de Atlas para este partido. Por el momento no hay información sobre lesiones ni sanciones en el equipo local, y se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Esteban Solari tampoco ha dado a conocer la alineación prevista de Pumas. No se han reportado bajas por lesión ni suspensión en el conjunto visitante, y cualquier actualización estará disponible antes del pitido inicial.

Forma

ATL

ATL - Formulario

TIG
W2-1
CRU
W0-2
QFC
L1-3
ATL
D1-1
TOL
L5-2
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CUN

CUN - Formulario

QFC
D0-0
NEC
D1-1
TIJ
L2-0
LEO
W3-1
CDG
L3-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlas llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante Toluca, y antes de eso cayeron 3-1 frente a Querétaro FC. En el lado positivo, los Rojinegros ganaron 2-0 ante Cruz Azul y 2-1 contra Tigres durante esta racha. En total, Atlas ha marcado seis goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

Pumas presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 3-1 ante León, aunque después cayeron 3-0 frente a Chivas. Los universitarios también empataron sin goles ante Querétaro FC y 1-1 con Necaxa. En conjunto, Pumas ha anotado cinco goles y recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpateClub Universidad Nacional
1
3
1
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
2
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
0
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
0
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
0
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en el Estadio Jalisco, con un empate 2-2 en Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pumas acumula dos victorias frente a una de Atlas, con dos partidos terminados en empate. Los universitarios ganaron 1-0 como locales en agosto de 2025, mientras que Atlas se impuso 2-1 en casa en agosto de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
8611186+1219
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
8521156+917
W
W
D
W
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
5
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
7
LeónLeónLEO
8413119+213
W
L
D
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
9
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
10
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
83231112-111
L
W
L
D
D
12
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
8134815-76
L
L
W
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
8116613-74
W
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, Atlas marcha noveno y Pumas undécimo, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de clasificación para la Liguilla.

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