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Liga MX - Jornada 9 19 sept 2026 - 19:00 Estadio Jalisco

Cómo ver Atlas vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación se indican las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

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Atlas recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Jalisco en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento complicado para ambos clubes.

Hernán Crespo dirige a los Rojinegros en un tramo difícil de la temporada. El equipo tapatío viene de caer 5-2 ante Toluca en su última salida, un resultado que pone presión sobre el rendimiento local del conjunto de Guadalajara.

Pumas, bajo las órdenes de Esteban Solari, llega con su propio bagaje de irregularidad. Los universitarios encadenaron una derrota ante Chivas antes de este compromiso, aunque previamente habían sumado una victoria importante frente a León.

En la tabla del Apertura, ninguno de los dos equipos ocupa la posición que sus aficiones esperarían a estas alturas del torneo. Tanto Atlas como Pumas necesitan sumar para no alejarse de la zona de clasificación.

Este partido tiene peso real en la tabla. El equipo que logre los tres puntos dará un paso importante para acercarse a los puestos de Liguilla.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Atlas vs Pumas en vivo, incluyendo canal de televisión, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hernán Crespo no ha confirmado el once titular de Atlas para este partido. Por el momento no hay información sobre lesiones ni sanciones en el equipo local, y se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del encuentro.

Esteban Solari tampoco ha dado a conocer la alineación prevista de Pumas. No se han reportado bajas por lesión ni suspensión en el conjunto visitante, y cualquier actualización estará disponible antes del pitido inicial.

Forma

Atlas llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-2 ante Toluca, y antes de eso cayeron 3-1 frente a Querétaro FC. En el lado positivo, los Rojinegros ganaron 2-0 ante Cruz Azul y 2-1 contra Tigres durante esta racha. En total, Atlas ha marcado seis goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

Pumas presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 3-1 ante León, aunque después cayeron 3-0 frente a Chivas. Los universitarios también empataron sin goles ante Querétaro FC y 1-1 con Necaxa. En conjunto, Pumas ha anotado cinco goles y recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en el Estadio Jalisco, con un empate 2-2 en Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pumas acumula dos victorias frente a una de Atlas, con dos partidos terminados en empate. Los universitarios ganaron 1-0 como locales en agosto de 2025, mientras que Atlas se impuso 2-1 en casa en agosto de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlas marcha noveno y Pumas undécimo, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de clasificación para la Liguilla.