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Cómo ver Tijuana vs Atlas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tijuana vs Atlas
Tijuana
Atlas
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Tijuana y Atlas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 10
Estadio Caliente
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Cómo ver Tijuana vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Atlas se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación se indican los detalles para acceder a la transmisión.

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Tijuana recibe a Atlas en el Estadio Caliente en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que ninguno de los dos clubes puede permitirse perder.

Sebastián Abreu dirige a los Xolos en un momento en que la regularidad sigue siendo su asignatura pendiente. El equipo llega a este partido con un empate ante Pachuca como resultado más reciente, aunque las derrotas previas ante Querétaro y Guadalajara han frenado su impulso en el torneo.

Atlas, por su parte, atraviesa una racha irregular bajo las órdenes de Hernán Crespo. Los Rojinegros empataron 1-1 con Club Universidad Nacional en su última salida, y acumulan dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro jornadas, lo que ha complicado su posición en la tabla.

Ambos equipos se encuentran en la zona media de la clasificación y necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla. Un tropiezo más podría alejarlos definitivamente del playoff.

El historial reciente entre estos clubes apunta a encuentros cerrados y con margen mínimo, lo que anticipa un partido disputado en el Estadio Caliente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de transmisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra Atlas alineaciones probables

Manager

  • S. Abreu

Sebastián Abreu no ha confirmado bajas por lesión ni sanción en el plantel de Tijuana de cara a este partido, aunque se esperan actualizaciones del equipo conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Hernán Crespo tampoco reporta ausencias confirmadas en Atlas en este momento. No hay información disponible sobre el once probable para ninguno de los dos equipos, y los detalles se irán añadiendo antes del inicio del partido.

Forma

TIJ

TIJ - Formulario

CRU
W2-1
CDG
L5-2
CUN
W2-0
QFC
L0-1
PAC
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATL

ATL - Formulario

CRU
W0-2
QFC
L1-3
ATL
D1-1
TOL
L5-2
CUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Tijuana llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Pachuca, mientras que previamente cayeron 0-1 frente a Querétaro FC. En ese mismo tramo, los Xolos sumaron una victoria 2-0 sobre Club Universidad Nacional, aunque también sufrieron una abultada derrota 5-2 ante CD Guadalajara.

Atlas acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El equipo de Crespo igualó 1-1 con Club Universidad Nacional en su último partido y antes había caído 5-2 ante Toluca. La única victoria en ese período fue un 2-0 a domicilio frente a Cruz Azul, aunque los resultados globales reflejan una falta de consistencia preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TijuanaEmpateAtlas
2
1
2
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
3
Atlas badge
Atlas
ATL
4
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
3
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
0
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
F
9Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 en Liga MX, con Atlas ganando 2-1 como local. Antes de ese resultado, Tijuana se impuso 2-0 en el Estadio Caliente en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance está ajustado, con dos victorias para Atlas, dos para Tijuana y un empate, lo que refleja la igualdad que ha caracterizado esta rivalidad en los últimos años.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
9612209+1119
L
W
W
W
W
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
9531178+918
D
W
W
D
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
8521178+917
D
L
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
95041615+115
L
W
W
W
L
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
8422118+314
D
W
W
L
D
6
LeónLeónLEO
94231210+214
D
W
L
D
W
7
TijuanaTijuanaTIJ
84221210+214
D
L
W
L
W
8
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
9
AtlasAtlasATL
94231315-214
D
L
D
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
84131410+413
W
D
L
L
W
11
PachucaPachucaPAC
93331510+512
D
W
W
D
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
93331213-112
D
L
W
L
D
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
92341116-59
W
L
L
W
D
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
NecaxaNecaxaNEC
92251016-68
L
L
D
L
D
16
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
9216915-67
W
W
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

Tijuana ocupa la séptima posición en la tabla del Apertura, mientras que Atlas se sitúa en el noveno lugar. Ambos clubes están cerca de la zona de Liguilla, pero ninguno ha asegurado su plaza, por lo que este duelo directo tiene un peso real en la clasificación final del torneo.

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