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Cómo ver Atlas vs Atlante: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Atlas vs Atlante
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Atlas y Atlante, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 7
Estadio Jalisco
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Cómo ver Atlas vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlas y Atlante se podrá seguir en vivo a través de VIX en Prime Video, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles para este partido.

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Atlas recibe a Atlante en el Estadio Jalisco en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos clubes en momentos muy distintos del torneo Apertura 2026.

Los Rojinegros llegan al partido desde el cuarto lugar de la tabla, con una campaña que ha combinado solidez en casa con altibajos fuera. El equipo de Hernán Crespo viene de caer 3-1 ante Querétaro en su última salida, un resultado que frenó el buen ritmo que traían tras vencer a Cruz Azul y a Tigres en las jornadas previas.

Atlante, por su parte, ocupa el decimoquinto puesto y atraviesa una racha irregular. Los dirigidos por Miguel Herrera no han podido ganar en sus últimas tres presentaciones en Liga MX, aunque lograron un empate a uno frente a León en la fecha más reciente.

El regreso de Atlante a la primera división ha generado interés en toda la afición mexicana. Sin embargo, los números del torneo reflejan las dificultades de un equipo que todavía busca consolidarse en la élite del fútbol nacional.

Crespo tendrá en mente cerrar la brecha con los líderes, mientras que Herrera buscará arrancar puntos fuera de casa para alejarse de los puestos de peligro.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo por televisión o transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Atlas contra Atlante alineaciones probables

Atlas crest
Atlas
ATL
Formación
Atlante crest
Atlante
ATL
Atlante crest
Atlante
ATL

Manager

  • H. Crespo

Atlas está dirigido por Hernán Crespo. No se han confirmado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel local, y no se ha dado a conocer un once probable de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el horario de inicio.

En el caso de Atlante, Miguel Herrera conduce al equipo visitante. Tampoco hay reportes oficiales de lesionados o sancionados, y el once titular previsto no ha sido anunciado. Se añadirán novedades si el cuerpo técnico ofrece actualizaciones antes del partido.

Forma

ATL

ATL - Formulario

CLT
L2-0
CIN
W1-2
TIG
W2-1
CRU
W0-2
QFC
L1-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATL

ATL - Formulario

RSL
L4-0
MIN
L3-1
TOL
D0-0
TIG
L2-0
LEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Atlas llega con un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y Leagues Cup. Su derrota más reciente fue ante Querétaro por 3-1, mientras que antes de eso cosecharon triunfos ante Cruz Azul (2-0) y Tigres (2-1). En total, los Rojinegros anotaron seis goles y recibieron siete en ese período de cinco partidos.

Atlante acumula un empate, una victoria y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto de Herrera igualó 1-1 con León en su partido más reciente y también empató sin goles ante Toluca. Sus derrotas incluyen una goleada de 4-0 ante Real Salt Lake y una caída por 2-0 frente a Tigres. Los Potros de Hierro marcaron dos goles y recibieron ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AtlasEmpateAtlante
1
1
3
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
0
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
Liga MX
Atlante badge
Atlante
ATL
1
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Copa MX
Atlante badge
Atlante
ATL
0
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
2
Atlante badge
Atlante
ATL
1
F
Liga MX
Atlante badge
Atlante
ATL
1
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
3Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes data del 19 de enero de 2014, cuando Atlante se impuso 1-0 como visitante en el Estadio Jalisco en partido de Liga MX. En los cinco duelos registrados entre 2012 y 2014, Atlas sumó dos victorias, Atlante dos victorias y hubo un empate. Los rojinegros anotaron tres goles en ese período, mientras que Atlante marcó cuatro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
TolucaTolucaTOL
6411124+813
W
W
D
W
L
3
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
4
AtlasAtlasATL
640298+112
L
W
W
L
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
632196+311
D
W
W
D
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
631297+210
W
L
D
W
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
PueblaPueblaPUE
631299010
L
W
W
D
L
9
MonterreyMonterreyMON
63031310+39
L
L
W
W
L
10
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
11
PachucaPachucaPAC
7223108+28
W
D
D
L
L
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
6213811-37
L
D
L
L
W
14
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
6132810-26
W
D
L
D
D
15
AtlanteAtlanteATL
613268-26
D
L
D
W
D
16
TigresTigresTIG
6123810-25
D
W
L
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
6015411-71
D
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
7007321-180
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En el torneo Apertura de la Liga MX, Atlas marcha en la cuarta posición, mientras que Atlante se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla general.

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