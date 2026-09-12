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Liga MX - Jornada 8 12 sept 2026 - 19:05 Estadio Nemesio Diez

Cómo ver Toluca vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y Atlas se puede seguir en vivo a través de Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. Las opciones de transmisión se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Toluca recibe a Atlas en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada.

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed atraviesan el mejor momento de su ciclo reciente. Tras conquistar la Leagues Cup el 7 de septiembre con una victoria 2-0 ante Monterrey, Toluca suma cinco victorias consecutivas en todos los torneos y se presenta como el equipo más en forma de la Liga MX en este momento.

El conjunto de Hernan Crespo llega con menos brillo, aunque no sin argumentos. Atlas ganó sus últimas dos salidas en Liga MX ante Cruz Azul y Tigres antes de caer 3-1 ante Querétaro, y viene de empatar 1-1 con Atlante en su partido más reciente. Los Rojinegros se ubican sextos en el Apertura, a tres posiciones de su rival de esta noche.

Mohamed ha construido en Toluca un equipo que defiende con orden y golpea con rapidez en la transición. La goleada 4-0 sobre FC Juárez en Liga MX y el título de la Leagues Cup son la muestra más reciente de lo que este equipo es capaz de producir en casa.

Crespo, por su parte, sabe que visitar el Nemesio Diez en este momento representa uno de los retos más exigentes del calendario. Atlas tiene calidad para competir, pero necesita mantener la concentración durante los 90 minutos ante un rival que no perdona los errores.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga MX en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca para este partido, aunque por el momento no se ha confirmado un once titular proyectado ni se han reportado bajas por lesión o suspensión en el equipo local. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Hernan Crespo está al frente de Atlas, pero tampoco se dispone de noticias sobre lesionados o sancionados en el conjunto visitante en esta etapa. Las novedades de ambos planteles se irán incorporando a medida que estén disponibles.

Forma

Toluca llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todos los torneos, una racha que incluye el título de la Leagues Cup logrado el 7 de septiembre con un 2-0 ante Monterrey. Antes de esa final, Los Diablos Rojos ya habían goleado 4-0 al FC Juárez en Liga MX y vencido 2-0 al León en la fase de grupos de la Leagues Cup. En ese tramo de cinco partidos, Toluca anotó 11 goles y solo encajó uno, manteniendo tres porterías a cero.

Atlas registra dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Atlante en Liga MX, que siguió a una derrota 1-3 frente a Querétaro. En el lado positivo, los visitantes se impusieron 2-0 al Cruz Azul y 2-1 al Tigres en Liga MX durante ese período. Atlas marcó siete goles y recibió seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en Liga MX, cuando el partido terminó 1-1 en el Estadio Nemesio Diez. En los cinco encuentros anteriores, Toluca ha ganado tres veces por una de Atlas, con un empate adicional. Los dos equipos han combinado 18 goles en esos cinco partidos, con victorias de 4-1 para Toluca en dos ocasiones durante la temporada 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Toluca ocupa la tercera posición mientras que Atlas se sitúa en el sexto lugar.