Turks and Caicos Islands Overview

Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

La finale de la Ligue des champions est le point d’orgue du calendrier club, un rendez-vous mythique qui réunit les plus grands clubs et, souvent, les meilleurs joueurs du moment. Certaines éditions entrent dans la légende, tandis que d’autres peinent à répondre aux attentes. Une constante, toutefois : le suspense. Samedi, le Paris Saint-Germain l’a emporté aux tirs au but face à Arsenal, offrant une nouvelle illustration de cette règle.