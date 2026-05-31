Turks and Caicos Islands Overview

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Les 30 joueurs qui marqueront le mercato estival

C’est officiel : la saison de football européenne 2025-2026 s’achève, ponctuée par le sacre du Paris Saint-Germain face à Arsenal en finale de la Ligue des champions, lui permettant ainsi de conserver son titre continental. Dans quelques semaines, ces neuf mois d’émotions ne seront plus qu’un lointain souvenir, tant le monde du football tourne vite, surtout à l’aube des grands tournois.

AnalysisMercato
Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper Lig

Osimhen va-t-il rejoindre la Premier League ? Ses déclarations sur son transfert suscitent un vif débat

Victor Osimhen se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une ruée mondiale sur le marché des transferts, suite à une révélation fracassante venue du camp de l’équipe nationale nigériane. Après une période prolifique en Turquie avec Galatasaray, l’ancienne star de Naples semble prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière, ce qui met les clubs de Premier League et de Serie A en état d’alerte.

MercatoV. Osimhen
Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL composite

Toutes les finales de la Ligue des champions, classées de la pire à la meilleure

La finale de la Ligue des champions est le point d’orgue du calendrier club, un rendez-vous mythique qui réunit les plus grands clubs et, souvent, les meilleurs joueurs du moment. Certaines éditions entrent dans la légende, tandis que d’autres peinent à répondre aux attentes. Une constante, toutefois : le suspense. Samedi, le Paris Saint-Germain l’a emporté aux tirs au but face à Arsenal, offrant une nouvelle illustration de cette règle.

Ligue des ChampionsParis Saint-Germain
ACF Fiorentina v US Sassuolo Calcio - Serie A

La Juventus envisagerait David De Gea comme alternative à Alisson

David de Gea pourrait bientôt s’offrir un transfert retentissant : la Juventus intensifierait en effet son intérêt pour le gardien espagnol. L’ancien portier de Manchester United est de plus en plus perçu comme une option crédible à Turin, le club piémontais ayant rencontré un blocage dans ses négociations avec Liverpool pour Alisson.

MercatoSerie A
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Standings

Serie A crestSerie A

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
4Como crestComo382011765293671
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5AC Milan crestAC Milan382010853351870
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6Juventus crestJuventus381912761342769
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7Atalanta crestAtalanta381514951361559
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