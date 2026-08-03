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Danny Welbeck Chelsea GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

M. Fiable Danny Welbeck sera le mentor parfait pour Joao Pedro à Chelsea : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
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Liverpool
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B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
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Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de la saison ne veut dire qu’une chose : place aux transferts ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois très animé, avec de très grands noms qui réalisent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties impliquées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme deal avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se concrétise, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau. Il s’agit de la 13e opération conclue entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement de la troisième définitive, et Strasbourg sera triste de voir l’Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans le parcours jusqu’aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d’évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, la qualité de passe progressive de Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de percussion, et il a couvert chaque mètre du terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable le départ de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d’une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l’explosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s’impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s’étant d’abord fait un nom comme latéral. Avec énormément de qualité technique et d’agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu’il n’imaginait sans doute pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n’a joué que huit mois avant d’être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l’a recruté définitivement l’été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l’a obligé à travailler l’aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l’intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l’entraîneur idéal pour le faire passer au niveau supérieur. L’expérience d’avoir travaillé avec Lionel Messi et compagnie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, malgré le fait qu’il n’a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l’Argentine. Il devra peut-être aussi s’habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s’il est patient et assimile autant de savoir que possible auprès d’Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l’ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

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  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile d’exagérer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le co-troisième meilleur buteur de toute son histoire. Le club ne reprochera certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui le club se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea a indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors qu’il laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Et il ne viendrait pas faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de 18 ans en Premier League sur le plan du nombre de buts (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier sous les couleurs de Sunderland en 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail en matière de départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat. La signature de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la chance de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, de se voir confier une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a de fortes chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait développé une belle entente à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, ainsi que de Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable l’idée qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien manager de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une brillante décennie à l’Etihad, devenant une figure clé en défense et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, avec notamment cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon certaines informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto doivent simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se posent sur sa résistance physique. Dans un bon jour, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides prestations à la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte une terre d’accueil pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie imposera un tribut physique moins lourd à un joueur dont le corps l’a souvent laissé tomber en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. L’Inter considère peut-être aussi cette opération comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans la course à la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être bien adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City, Manuel Akanji, à San Siro, et il estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait à son tour lui permettre de rester en course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finales de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

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  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’aurait espéré, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et capable de relancer proprement, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club estimera peut-être qu’il aurait pu en tirer davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par les Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin d’un remaniement dans sa hiérarchie des défenseurs centraux, aucune de ses options actuelles, trop confuses, ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Hormis l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir de belles promesses sans les confirmer, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, Jacobo Ramon de Côme figurant parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader très attendu sur le terrain. Le faire venir aux côtés de Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale à l’allure solide sur laquelle construire. Il s’agit maintenant de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été absolument folles pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant un club du soi-disant « big six » cet été après des prestations constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que des incertitudes entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments sans doute partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’appui de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, selon Forest, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici fait une excellente affaire face à City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le lauréat du Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont jamais vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a le profil, en revanche. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et gagné plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. City n’aurait tout simplement jamais eu à payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé le cadre de Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. L’ampleur du montant du transfert va entraîner énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il existe beaucoup d’incertitudes autour de l’après-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder au vu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix demandé élevé par le club, fixé à 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant de l’opération, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour une indemnité record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce mouvement risque de faire retentir des sonnettes d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal moteur de la poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important soit lié à cette opération, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable à l’époque de Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et il y aura de sérieuses questions à se poser s’il ne donne pas satisfaction alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait de façon permanente cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire en sorte que cette opportunité compte, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant été décevants, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il aura moins de pression sur les épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après qu’une qualification pour la Ligue des champions a de nouveau été obtenue, un avantage pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort de Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue un record de vente pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent aussi s’être déroulées de manière plutôt fluide, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts dans les couloirs après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à propulser Bruges vers le titre de champion et les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr une part de risque dans cette opération, même si le montant semble intéressant au vu du marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui laisse planer des doutes sur sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède la puissance physique et la vitesse pour réussir. Les Gunners devront peut-être se montrer patients pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, encouragé par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a établis avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis ne voulait rejoindre qu’Arsenal et a fait de cet intérêt sa priorité, il sera donc sans aucun doute ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : C’est probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une signature potentiellement astucieuse. Nous avons beaucoup critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi dans le timing. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, beaucoup plus sera attendu d’Anthony Gordon lors des premiers mois de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter les choses pour Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne offensive du Barça en pleine refonte cet été. En résumé, cela ressemble au bon transfert au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à disputer, et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son joueur le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, sur le plan financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, un montant fou qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment que cela constitue une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans ce dossier pour s’attacher les services de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût du transfert de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans qui ne compte que deux saisons correctes en Premier League et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans la surprenante arrivée de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club affreusement mal géré et en perpétuel état d’instabilité, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » lors des matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup très dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté par une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Sachant qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est confronté à une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien ne laissait penser que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée atténuera une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de boucler des deals pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a encore souligné toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité, des éléments dont le milieu de terrain de United a grand besoin après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait ne plus pouvoir saisir. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait très bien pu lui convenir. Villa est déjà un immense club en soi. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une étape énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord donné pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club partenaire de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en étant régulièrement utilisé tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent à son avantage lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais l’argent considérable proposé signifie que l’offre était sans doute trop intéressante pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laisse un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses principales cibles au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et à Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu confirmé de l’effectif senior au moment du début de la préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec du dossier Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire assuré une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore une large marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné les titularisations et les passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il aura plus de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra de ceux que United fera encore venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du va-et-vient sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United sera capable d’offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite brutalement rappelé à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui enlevant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient encore pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e au classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali vers Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qu'il y a de vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec les propriétaires saoudiens du club qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue spectaculaire. Un jour seulement après avoir finalisé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de marques d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons, et il semble avoir encore plus de chances de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Mais pour l'instant, les fans ne s'en soucieront sans doute pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a finalement rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, aucun club de Serie A n'avait les moyens suffisants pour exaucer le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Reste que si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », ce transfert pourrait bien fonctionner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont freiné la campagne 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. L’Inter avait peut-être les mains liées, cela dit ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par Los Blancos, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que Los Blancos auraient, selon certaines informations, réservés à l’arrivée d’un nouveau latéral droit pour concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Toutefois, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse à Madrid une certaine forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une option à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être une solution d’appoint convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu que cette clause libératoire soit incluse dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à reléguer Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de la part de clubs rivaux avant même que son sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent un rare crédit. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle confirmation que le club est ambitieux cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps l’air d’un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de panique entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes afin d’écarter l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement une nouvelle arme pour s’en prendre aux propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes n’est pas du tout au même niveau que son compatriote de 21 ans, il doit donc vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : Manchester United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine, et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir quelques inquiétudes quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi pendant cette période. Il n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’un des plus grands clubs d’Europe. Certains pourraient faire valoir que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un très bon montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est aussi probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été confirmé, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s’agissait pas d’un mouvement réactionnaire pour un joueur quelconque qui se faisait un nom lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d’abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà étincelante, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d’une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ où figurent Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit, à juste titre, qu’il peut être un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’une nouvelle opération très bien menée pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il soit très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez les vainqueurs du Scudetto, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, devrait correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui dépasse apparemment largement l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte dans l’élite à son actif. Cette opération comporte donc une part de risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations parues (près de 100 000 £ par semaine), valait plus du double de ce que les Nerazzurri avaient proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a toutes les qualités pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème de numéro 9 du PSG, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Prince sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en convertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’est pas plus flatteur. Les meilleures équipes du monde ne faisaient donc évidemment pas la queue pour signer Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Avec une transaction sensationnelle, cependant, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Sidérant, tout simplement sidérant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement déclenché de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club pour Ramos. Là encore, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui ressemble à la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis bien trop longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avions pensé, lorsque Ramos avait inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, plutôt que de construire son attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de rester fidèle à Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il faut toutefois aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si l’indemnité est déjà importante en soi, elle est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup très judicieux de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke durant son passage à Brighton, mais difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après l’émergence de ces informations affirmant que Brighton l’évaluait à 70 M£, alors même qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur particulièrement coriace et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a déjà fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son sommet, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap en quittant Brighton à mi-parcours de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club dit du « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la marge de progression ne peut guère aller que dans un seul sens après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et un duo avec Senesi semble très solide sur le papier, au moins, offrant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour à peine 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison lors de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas vraiment son mot à dire sur le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà à un stade avancé et que l’offre des Magpies aurait été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait bien s’avérer une affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif devenues nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide béant dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi dur sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur ayant apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Formé dans le célèbre centre de formation de La Masia à Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur le dossier de l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait malgré tout lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque des Reds. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si les Reds l’avaient lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, ils auraient alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre au terme d’une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui seraient d’environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur affirmait en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela a tout de même été une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que les Merengue auraient, selon certaines informations, décidé de mettre fin à leur intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur quand il est dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint ses meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique du club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’immense pression autour des Merengue, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses repères en tant que titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir d’avertissement. Cependant, s’il peut retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste toutefois à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Man City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est bien le moins qu’il méritait après neuf années de services remarquables. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi coiffé au poteau son grand rival, le FC Barcelone, pour obtenir sa signature. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même suscité des commentaires de Bernardo lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’affaire a été pratiquement bouclée en 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, comme l’a prouvé sa prestation exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho veut de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva a été annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer d’avis Bernardo, qui va enfin avoir l’occasion d’évoluer sous les couleurs de l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place au sommet est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être un peu dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid lorsqu’il était un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Ce dossier a quelque chose d’étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu un élément défensif clé du club depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu encourageants, donc le voir partir à perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol en provenance de Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en interne qu’il souhaitait partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit exécuté, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un latéral gauche l’été dernier en faisant revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore gros pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un rendement immédiat de son investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais pendant combien d’années de haut niveau les Merengue pourront-ils réellement encore en profiter ? Il a au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre latéraux gauches de l’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il va forcément se passer quelque chose dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif d’échapper à un Chelsea sans cap et a rejoint l’un des plus grands clubs de la planète à son apogée. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, s’étant désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Cependant, compte tenu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de voir les supporters, notoirement impatients, du Bernabeu lui tomber dessus, surtout au vu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, lui qui a été un élément clé de l’ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City en 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a rapidement bougé pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et l’aurait même vendu pendant le mercato hivernal si le club avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c’est que Kerkez ne s’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu’il est apparu de façon cruellement évidente durant une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n’entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur à plusieurs postes, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le Brésilien Souza, adolescent, venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut bien sûr aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein du groupe. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui n’était pas particulièrement performant et voulait du temps de jeu régulier en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu’il est en bonne condition au moment de prendre la direction de l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs qui auraient été intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité estimer que Tottenham est une option plus attrayante maintenant qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est indiscutablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool avec retard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc agi vite pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Évidemment, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il avait reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à ses potentielles recrues, et sa pitoyable 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la direction de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps déjà en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc le fait que sa première décision, après avoir enfin remis de l’ordre chez lui, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon n’annonce rien de bon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon peut réaliser une bonne Coupe du monde et ainsi rendre ce prix plus acceptable, tandis qu’il a également été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il recherche chez un ailier et qu’il percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, en particulier au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi lorsqu’il était enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Cela dit, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à une place aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle