Selon un rapport du journal espagnol AS, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a déjà pris un premier contact avec l'international brésilien. Lors d'une conversation, Arteta aurait assuré à Vini Jr. qu'il était la priorité absolue d'Arsenal et que le nouveau projet des Londoniens, en cas de transfert, s'articulerait principalement autour de lui.

Vinicius était revenu dimanche à Madrid après ses vacances liées à la Coupe du monde et doit y avoir dans les prochains jours des discussions avec le nouvel entraîneur Jose Mourinho, afin d'exposer ses intentions.

Les Madrilènes exigeraient une décision rapide du joueur de 26 ans, pour qui deux options différentes se présentent : prolonger au Real ou rejoindre Arsenal dès cet été. Les Merengue veulent à tout prix éviter de laisser partir le Brésilien libre à l'expiration de son contrat actuel en 2027.

Depuis environ un an et demi déjà, la question de savoir si Vinicius prolongera ou non son contrat au Bernabeu reste en suspens. L'ailier continuerait certes, sur le principe, à se voir chez les Blancos, mais des obstacles seraient apparus dans les négociations sur le plan financier.

Sur le caractère infranchissable ou non de ces obstacles, les informations ont régulièrement divergé. Selon un récent rapport de The Athletic , les positions du club et du joueur présentent toujours des écarts notables.

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Vinicius Junior réclamerait une prime à la signature au Real Madrid

Depuis le printemps 2025, l'entourage de Vinicius insisterait ainsi sur un package global qui lui rapporterait près de 30 millions d'euros par an. Une prime à la signature y serait également incluse, et c'est là, selon The Athletic, que se situe le point de blocage, puisque le Real ne voudrait en aucun cas accepter cela.

Et c'est là qu'entre en scène Arsenal. Selon The Athletic , les Gunners auraient profité depuis des mois de la situation floue de Vinicius pour définir en coulisses les contours d'un éventuel méga-transfert. Récemment, les médias anglais ont ensuite rapporté de manière concordante qu'Arsenal prévoyait une offre record pour Vinicius et voulait faire du dribbleur le joueur le mieux payé de l'histoire du club.

Le Brésilien ne devrait toutefois pas être bon marché. Malgré un contrat qui ne court plus « que » jusqu'à l'été prochain, le Real Madrid réclamerait pas moins de 150 millions d'euros d'indemnité de transfert si Vinicius décidait de ne pas prolonger son contrat.