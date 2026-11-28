Stefano Domenicali, Formula 1's president and CEO, invited Italy's Under-17 World Cup squad to watch practice for the Qatar Grand Prix. On Friday afternoon, Italian world champion Kimi Antonelli welcomed the Italy youngsters to the Mercedes paddock.
After finishing top of their group with a perfect record, Daniele Franceschini's Italy side are preparing for their last-32 match against Tajikistan on Monday 30 November.
Head of delegation Giovanni Galli, a former AC Milan and Napoli goalkeeper who won the 1982 World Cup with Italy, said: "I thank Stefano Domenicali for the invitation and for giving us the opportunity to experience the extraordinary world of Formula 1 up close. It was a special afternoon that allowed our boys to meet people at the very highest level of world sport. The visit to the Mercedes paddock and the meeting with Kimi Antonelli made the experience even more meaningful, giving the team a moment of great excitement and a special memory. I am convinced that meetings like this are vital because they bring together different worlds, football and motorsport, united by values such as passion, commitment, sacrifice and the pursuit of performance. It was a valuable experience for our entire delegation."
THE SQUAD
Goalkeepers: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
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Defenders: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Midfielders: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Forwards: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
THE STAFF
Head coach: Daniele Franceschini; Head of delegation: Giovanni Galli; Youth national teams coordinator: Maurizio Viscidi; Assistant coach: Marco Scarpa; Goalkeeping coach: Francesco Antonioli; Fitness coach: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Francesco Donzella; Doctors: Giorgio Liberati Petrucci and Lorenzo Sapegno; Physiotherapists: Aldo Abbadia and Saverio Didonato; Nutritionist: Giuseppe Cuzzocrea; Press office: Alessandro Paoli; Administration, finance and control office: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Secretary: Guglielmo Cammino.
THE GROUP STAGE (19 to 27 November)
MATCHDAY ONE
Thursday 19 November
New Caledonia-Ecuador 0-1
France-Haiti 3-1
South Korea-Uganda 3-0
Saudi Arabia-Uruguay 2-3
Mozambique-Denmark 4-0
Qatar-Panama 2-0
Egypt-Greece 1-2
Argentina-Australia 0-2
Friday 20 November
Cuba-Tajikistan 3-5
Belgium-Vietnam 3-2
Mali-New Zealand 3-0
Spain-China 5-0
ITALY-Jamaica 6-0
Senegal-Croatia 1-1
Ivory Coast-Uzbekistan 2-1
Fiji-Morocco 0-6
Saturday 21 November
Japan-Colombia 1-2
Serbia-Honduras 2-0
Tanzania-Costa Rica 2-2
Cameroon-Venezuela 1-2
Dominican Republic-Montenegro 1-1
Brazil-Ireland 2-1
Chile-Algeria 4-2
Mexico-Romania 1-0
MATCHDAY TWO
Sunday 22 November
Greece-Panama 2-1
Denmark-Australia 0-0
Ecuador-Uganda 0-0
France-Saudi Arabia 0-1
South Korea-New Caledonia 6-0
Qatar-Egypt 0-2
Argentina-Mozambique 2-1
Uruguay-Haiti 4-1
Monday 23 November
Tajikistan-Croatia 0-4
Spain-Fiji 15-0
Uzbekistan-Jamaica 6-2
Senegal-Cuba 9-0
ITALY-Ivory Coast 2-1
Morocco-China 2-2
Mali-Belgium 2-1
Vietnam-New Zealand 3-3
Tuesday 24 November
Costa Rica-Ireland 0-2
Venezuela-Romania 1-0
Japan-Serbia 0-1
Mexico-Cameroon 4-0
Dominican Republic-Chile 2-1
Brazil-Tanzania 1-0
Algeria-Montenegro 2-1
Honduras-Colombia 0-2
MATCHDAY THREE
Wednesday 25 November
Ecuador-South Korea 2-3
Uganda-New Caledonia 6-0
Uruguay-France 0-3
Haiti-Saudi Arabia 1-2
Greece-Qatar 4-1
Panama-Egypt 1-4
Denmark-Argentina 3-3
Australia-Mozambique 2-2
Thursday 26 November
Vietnam-Mali 0-2
New Zealand-Belgium 0-6
Uzbekistan-ITALY 1-3
Jamaica-Ivory Coast 1-3
Morocco-Spain 0-2
China-Fiji 8-0
Tajikistan-Senegal 1-1
Croatia-Cuba 7-0
Friday 27 November
Honduras-Japan 0-7
Colombia-Serbia 0-1
Costa Rica-Brazil 0-3
Ireland-Tanzania 3-1
Algeria-Dominican Republic 1-0
Montenegro-Chile 0-1
Venezuela-Mexico 0-0
Romania-Cameroon 3-1
THE STANDINGS
Group A: Greece 9, Egypt 6, Qatar 3, Panama 0.
Group B: South Korea 9, Uganda 4 (+3), Ecuador 4 (0), New Caledonia 0.
Group C: Australia 5, Argentina 4 (-1), Mozambique 4 (+3), Denmark 2.
Group D: France 6 (+4), Saudi Arabia 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haiti 0.
Group E: ITALY 9, Ivory Coast 6, Uzbekistan 3, Jamaica 0.
Group F: Croatia 7, Senegal 5, Tajikistan 4, Cuba 0.
Group G: Mali 9, Belgium 6, Vietnam 1, New Zealand 1.
Group H: Spain 9, Morocco 4 (+4), China 4 (+3), Fiji 0.
Group I: Brazil 9, Ireland 6, Tanzania 1, Costa Rica 1.
Group J: Chile 6 (+2), Algeria 6 (0), Dominican Republic 4, Montenegro 0.
Group K: Mexico 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romania 3, Cameroon 0.
Group L: Serbia 9, Colombia 6, Japan 3, Honduras 0.
THE SCHEDULE
Last 32 (Monday 30 November and Tuesday 1 December)*
Monday 30 November
SDF1) 13:30: ITALY-Tajikistan, Pitch 4
SDF2) 13:30: Croatia-Uruguay, Pitch 9
SDF3) 14:00: Brazil-Mozambique, Pitch 1
SDF4) 14:30: Belgium-Saudi Arabia, Pitch 5
SDF5) 15:30: Ireland-Ivory Coast, Pitch 3
SDF6) 16:00: Mexico-Argentina, Pitch 2
SDF7) 16:30: Spain-Uzbekistan, Pitch 8
SDF8) 16:30: Chile-Morocco, Pitch 7
Tuesday 1 December
SDF9) 13:30: Mali-Dominican Republic**, Pitch 9
SDF10) 13:30: Australia-Senegal, Pitch 4
SDF11) 14:00: South Korea-Japan, Pitch 1
SDF12) 14:30: Serbia-China, Pitch 5
SDF13) 15:30: Greece-Ecuador, Pitch 3
SDF14) 16:00: Egypt-Colombia, Pitch 2
SDF15) 16:30: France-Uganda, Pitch 7
SDF16) 16:30: Venezuela-Algeria, Pitch 8
Last 16 (Thursday 3 and Friday 4 December)
Quarter-finals (Monday 7 December)
Semi-finals (Thursday 10 December)
Finals (Sunday 13 December)
Third place, 13:30: Loser SF1-Loser SF2, Pitch 2
First place, 17:00: Winner SF1-Winner SF2, Ahmad Bin Ali Stadium in Doha.
All times are CET (Central European Time).