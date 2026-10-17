Jose Mourinho, the Real Madrid manager, has named his squad for Sunday's trip to Sevilla in the ninth round of La Liga.
Eder Militao returns after a long injury absence. Vinicius Junior misses out through suspension.
Real Madrid sit fourth in La Liga on 18 points.
Here's the full Real Madrid squad:
Goalkeepers: Courtois, Lunin, Javi Navarro.
Defenders: Militao, Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries.
Midfielders: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, Thiago.
Forwards: Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.