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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Translated by

A special return: Mourinho musters Real Madrid's weapons against Sevilla

J. Mourinho
Eder Militao
Vinicius Junior
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Portugal
Brazil
Spain

A major clash in La Liga

Jose Mourinho, the Real Madrid manager, has named his squad for Sunday's trip to Sevilla in the ninth round of La Liga.

Eder Militao returns after a long injury absence. Vinicius Junior misses out through suspension.

Real Madrid sit fourth in La Liga on 18 points.


Here's the full Real Madrid squad:

Goalkeepers: Courtois, Lunin, Javi Navarro.

Defenders: Militao, Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries.

Midfielders: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, Thiago.

Forwards: Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.




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