Barcelona coach Hansi Flick has named Barcelona coach Hansi Flick his squad for today's clash with Atletico Madrid in the 12th round of the Spanish league.
Injuries rule out Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri and Xavi Espart, while the German hands a place among the attacking options to Hamza Abdelkarim.
Barcelona's full squad for the Atletico Madrid match is as follows:
Goalkeepers: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.
Defence: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Christensen, Gerard Martin, Eric Garcia, Alex Campos.
Midfield: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, De Jong, Bernal, Toncara.
Attack: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Jordon, Hamza Abdelkarim.