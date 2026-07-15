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FIFA World Cup 2026 Opening Press ConferenceGetty Images Sport
Filip Knopp

Translated by

Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup will take place in this country / these countries

World Cup

Where will the 2030 World Cup be held? Venue, stadiums, dates: SPOX provides essential information about the upcoming World Cup.

The 2026 World Cup has captivated football fans worldwide. The wait for the next edition, now four years away, is therefore keenly felt. Yet it is precisely this infrequent cycle that preserves the tournament's allure: the World Cup remains special because it does not return every summer. 

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Following Qatar's November–December 2022 staging, the 2026 edition was co-hosted by three North American nations—the USA, Canada and Mexico. Where will the 2030 World Cup be held?

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    Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup will take place in this country / these countries.

    In 2030, the football world will focus on a World Cup spread across six countries. From 8 June to 21 July, matches will be hosted in Argentina, Uruguay and Paraguay, then in Spain, Portugal and Morocco.

    However, a key detail is worth noting: only the opening three fixtures will be staged in South America on 8 and 9 June. After a brief pause of a few days, the tournament proper will kick off across Europe and North Africa—the primary host regions—from 13 June onwards. 

    The opening matches in Argentina, Uruguay and Paraguay mark the tournament's 100th anniversary: the first World Cup was staged in 1930, and the official anniversary game will be played on Uruguayan soil.

    Most of the tournament will be hosted by Spain. As things stand, 48 nations are set to take part, although FIFA is considering expanding the field to 64 teams; the body had already raised the limit from 32 to 38 for the 2026 World Cup. That means 104 matches will be played.

    The group stage will comprise Groups A to L; the top two from each group plus the eight best third-placed teams will advance to the round of 32. 

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    Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup is scheduled for this country/these countries, with these stadiums earmarked as host venues.

    The candidate nations have already told FIFA which stadiums they intend to use for the 2030 World Cup. However, the host-venue list is not yet finalised and remains subject to change.

    The host city and stadium for the final remain undecided. Madrid is the front-runner, thanks to Real Madrid's refurbished Estadio Santiago Bernabéu, and Spain is set to stage the bulk of the tournament on home soil.

    Other contenders include Barcelona's Camp Nou, which will seat 105,000 after its makeover, and Morocco's Stade Hassan II in Marrakesh, also planned for 105,000 but still under construction.

    2026 World Cup: Stadiums in Spain

    StadiumCity
    Estadio Santiago BernabéuMadrid
    Estadio MetropolitanoMadrid
    Camp NouBarcelona
    RCDE StadiumBarcelona
    San MamésBilbao
    Reale ArenaSan Sebastián
    Estadio de La CartujaSeville
    Estadio Benito VillamarínSeville
    Nou MestallaValencia
    Balaídos StadiumVigo
    Nuevo RomaredaZaragoza
    Gran Canaria StadiumLas Palmas

    2026 World Cup: Stadiums in Portugal

    StadiumCity
    Estádio da LuzLisbon
    Estádio José Alvalade XXILisbon
    Estádio do DragãoPorto

    2026 World Cup: Stadiums in Morocco

    StadiumCity
    Stade Hassan IICasablanca
    Prince Moulay Abdallah StadiumRabat
    Grand Stade de TangerTangier
    Marrakech StadiumMarrakech
    Fes StadiumFez
    Stade Adrar, AgadirAgadir

    2026 World Cup: Stadium in Argentina

    StadiumCity
    Estadio MonumentalBuenos Aires

    2026 World Cup: Stadium in Uruguay

    StadiumCity
    Estadio CentenarioMontevideo

    2026 World Cup: Stadium in Paraguay

    StadiumCity
    Estadio Manuel FerreiraAsunción

  • Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup will take place in this country / these countries – host cities for future tournaments

    TournamentVenueBidders / Interest
    2028 European ChampionshipEngland, Wales, Scotland, Ireland-
    2030 World CupSpain, Portugal, Morocco; one match each in Argentina, Uruguay and Paraguay-
    2032 European Championship-Turkey and Italy (joint bid)
    2034 World CupSaudi Arabia-
    2036 European Championship--
    2038 World Cup-Germany

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  • Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup will take place in this country / these countries – The World Cup winners of the 21st century

    YearWinnerEdition
    2026To be confirmedUSA, Canada and Mexico
    2022Argentinain Qatar
    2018Francein Russia
    2014Germanyin Brazil
    2010Spainin South Africa
    2006Italyin Germany
    2002Brazilin Japan and South Korea