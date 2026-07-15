Where will the 2030 World Cup be held? The next World Cup will take place in this country / these countries.

The candidate nations have already told FIFA which stadiums they intend to use for the 2030 World Cup. However, the host-venue list is not yet finalised and remains subject to change.
The host city and stadium for the final remain undecided. Madrid is the front-runner, thanks to Real Madrid's refurbished Estadio Santiago Bernabéu, and Spain is set to stage the bulk of the tournament on home soil.
Other contenders include Barcelona's Camp Nou, which will seat 105,000 after its makeover, and Morocco's Stade Hassan II in Marrakesh, also planned for 105,000 but still under construction.
2026 World Cup: Stadiums in Spain
|Stadium
|City
|Estadio Santiago Bernabéu
|Madrid
|Estadio Metropolitano
|Madrid
|Camp Nou
|Barcelona
|RCDE Stadium
|Barcelona
|San Mamés
|Bilbao
|Reale Arena
|San Sebastián
|Estadio de La Cartuja
|Seville
|Estadio Benito Villamarín
|Seville
|Nou Mestalla
|Valencia
|Balaídos Stadium
|Vigo
|Nuevo Romareda
|Zaragoza
|Gran Canaria Stadium
|Las Palmas
2026 World Cup: Stadiums in Portugal
|Stadium
|City
|Estádio da Luz
|Lisbon
|Estádio José Alvalade XXI
|Lisbon
|Estádio do Dragão
|Porto
2026 World Cup: Stadiums in Morocco
|Stadium
|City
|Stade Hassan II
|Casablanca
|Prince Moulay Abdallah Stadium
|Rabat
|Grand Stade de Tanger
|Tangier
|Marrakech Stadium
|Marrakech
|Fes Stadium
|Fez
|Stade Adrar, Agadir
|Agadir
2026 World Cup: Stadium in Argentina
|Stadium
|City
|Estadio Monumental
|Buenos Aires
2026 World Cup: Stadium in Uruguay
|Stadium
|City
|Estadio Centenario
|Montevideo
2026 World Cup: Stadium in Paraguay
|Stadium
|City
|Estadio Manuel Ferreira
|Asunción