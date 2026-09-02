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Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Serie A referees: Sozza for Inter-Napoli, Mariani for Juventus-Milan. All the appointments

Serie A

The refereeing appointments for the third round of Serie A

Here are the referee appointments for the third round of Serie A, a matchday featuring two standout fixtures: Inter-Napoli, set for Saturday at 18:00 at San Siro, with Sozza in charge and Di Paolo on VAR, and Juventus-Milan, which will be played on Sunday at 20:45 at the Allianz Stadium with Mariani as referee and Fabbri on VAR.


Here are all the appointments:

  • GENOA v COMO Friday 4/09 8.45pm


    GUIDA


    PERROTTI - BERTI


    IV: CREZZINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PAGANESSI




    FIORENTINA v TORINO Saturday 5/09 3.00pm


    MASSA


    MELI - IMPERIALE


    IV: ARENA


    VAR: GIUA


    AVAR: MARINI




    INTER v NAPOLI Saturday 5/09 6.00pm


    SOZZA


    PERETTI - BACCINI


    IV: DOVERI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: DIONISI




    ROMA v ATALANTA Saturday 5/9 8.45pm


    COLOMBO


    BAHRI - PALERMO


    IV: COLLU


    VAR: CAMPLONE


    AVAR: SANTORO




    FROSINONE v VENEZIA Sunday 06/09 3.00pm


    PERRI


    PASSERI - REGATTIERI


    IV: CHIFFI


    VAR: MAZZOLENI


    AVAR: VOLPI




    PARMA v MONZA Sunday 06/09 3.00pm


    LA PENNA


    TEGONI - VECCHI


    IV: RAPUANO


    VAR: PEZZUTO


    AVAR: GARIGLIO




    BOLOGNA v SASSUOLO Sunday 06/09 6.00pm


    DI BELLO


    GARZELLI - BIFFI


    IV: PAIRETTO


    VAR: PATERNA


    AVAR: DEL GIOVANE




    JUVENTUS v MILAN Sunday 06/09 8.45pm


    MARIANI


    BINDONI - ALASSIO


    IV: MARCENARO


    VAR: FABBRI


    AVAR: CAMPLONE




    CAGLIARI v LECCE Monday 7/09 6.00pm


    SACCHI J.L.


    COSTANZO - LUCIANI


    IV: FOURNEAU


    VAR: PICCININI


    AVAR: MAZZOLENI




    UDINESE v LAZIO Monday 7/09 8.45pm


    TREMOLADA


    ROSSI L. - MONACO


    IV: MARESCA


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: RUTELLA



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