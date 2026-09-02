Serie A referees: Sozza for Inter-Napoli, Mariani for Juventus-Milan. All the appointments

GENOA v COMO Friday 4/09 8.45pm
GUIDA
PERROTTI - BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA v TORINO Saturday 5/09 3.00pm
MASSA
MELI - IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER v NAPOLI Saturday 5/09 6.00pm
SOZZA
PERETTI - BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA v ATALANTA Saturday 5/9 8.45pm
COLOMBO
BAHRI - PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE v VENEZIA Sunday 06/09 3.00pm
PERRI
PASSERI - REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA v MONZA Sunday 06/09 3.00pm
LA PENNA
TEGONI - VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA v SASSUOLO Sunday 06/09 6.00pm
DI BELLO
GARZELLI - BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS v MILAN Sunday 06/09 8.45pm
MARIANI
BINDONI - ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI v LECCE Monday 7/09 6.00pm
SACCHI J.L.
COSTANZO - LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE v LAZIO Monday 7/09 8.45pm
TREMOLADA
ROSSI L. - MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA