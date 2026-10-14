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Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
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Serie A referees: Doveri for Bologna-Inter, Massa for Juventus-Lazio. All the appointments

Serie A

Fixtures and referees for the seventh round of Serie A

The seventh round of Serie A runs from Friday to Monday. Doveri will referee Italian champions Inter, who are joint-top with Lazio, away to Bologna, with Gariglio on VAR. Lazio also face a big test: Massa will referee Juventus-Lazio, with Meraviglia on VAR. Abisso will take charge of Roma-Genoa, while Chiffi will referee Milan-Atalanta.



Referee appointments in full


  • Frosinone v Sassuolo, Friday 16 October, 20:45

    Marchetti

    Trinchieri, Laudato

    IV: Mariani

    VAR: Di Paolo

    AVAR: Volpi


    Venezia v Napoli, Saturday 17 October, 15:00

    Sacchi J.L.

    Palermo, Vecchi

    IV: Crezzini

    VAR: Fabbri

    AVAR: Santoro


    Bologna v Inter, Saturday 17 October, 18:00

    Doveri

    Zingarelli, Bercigli

    IV: Di Marco

    VAR: Gariglio

    AVAR: Piccinini


    Roma v Genoa, Saturday 17 October, 20:45

    Abisso

    Tegoni, Miniutti

    IV: Collu

    VAR: Pairetto

    AVAR: Massimi


    Udinese v Lecce, Sunday 18 October, 12:30

    Guida

    Dei Giudici, Mokhtar

    IV: Bonacina

    VAR: Di Paolo

    AVAR: Baroni


    Fiorentina v Como, Sunday 18 October, 15:00

    Di Bello

    Bindoni, Monaco

    IV: Marcenaro

    VAR: Paterna

    AVAR: Pezzuto


    AC Milan v Atalanta, Sunday 18 October, 18:00

    Chiffi

    Mondin, Yoshikawa

    IV: Sozza

    VAR: Camplone

    AVAR: Prontera


    Juventus v Lazio, Sunday 18 October, 20:45

    Massa

    Alassio, Berti

    IV: Maresca

    VAR: Meraviglia

    AVAR: Aureliano


    Monza v Cagliari, Monday 19 October, 18:30

    Calzavara

    Perrotti, Scatragli

    IV: Pairetto

    VAR: Aureliano

    AVAR: Di Vuolo


    Parma v Torino, Monday 19 October, 20:45

    Ayroldi

    Colarossi, Rinaldi

    IV: Arena

    VAR: Dionisi

    AVAR: Meraviglia



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