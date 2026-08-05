Chelsea-Juventus 0-1
Scorer: 68' Zhegrova
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez (46' Penders); Palestra (65' Adarabioyo), Tosin (46' Sarr), Fofana (66' Subuloye), Hato (66' Anselmino), Nicoll-Jazuli (67' Lavia), Caicedo (66' Essugo), Quenda (46' Estevao), Joao Pedro (66' Delap), Gittens (65' Satpaev); Welbeck (46' Jackson, 82' Mudryk). Manager: Xabi Alonso.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (63' Cabal), Gatti (75' Rugani), Kelly, Celik; Locatelli (46' Bremer), Douglas Luiz (63' Yildiz); Boga (46' Zhegrova), Miretti (63' Koopmeiners), Cambiaso (46' Owusu, 75' Arthur); Milik (46' David, 75' Durmisi). Manager: Spalletti.
Booked: Douglas Luiz (J), Caicedo (C), Gatti (J), Bremer (J), Lavia (C)
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