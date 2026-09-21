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Dimarco ItaliaGetty Images
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Italy: Federico Dimarco leaves the national team camp, Aston Villa's Ruggeri called up

Italy
Italy vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
F. Dimarco

After undergoing a medical examination at the Federal Technical Centre in Coverciano, Inter defender Federico Dimarco has been ruled out of Italy's upcoming fixtures after failing to recover from the physical problem he picked up with his club, and will leave the training camp in the next few hours. Head coach Roberto Mancini has called up Aston Villa defender Matteo Ruggeri as his replacement.

  • The squad called up

    Goalkeepers: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);


    Defenders: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);


    Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);


    Forwards: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).


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  • Italy's schedule in Group A1

    25 September 2026 (8.45pm): Italy v Belgium - Stadio Olimpico, Rome


    28 September 2026 (8.45pm): Turkey v Italy - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa


    2 October 2026 (8.45pm): France v Italy - Stade de France, Saint-Denis


    5 October 2026 (8.45pm): Italy v Turkey - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna


    12 November 2026 (8.45pm): Italy v France - Stadio Giuseppe Meazza, Milan


    15 November 2026 (8.45pm): Belgium v Italy - King Baudouin Stadium, Brussels

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