Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
LiveTickets
+18 | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
Explore Betting on GOAL
Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Translated by

Inter: how many internationals are leaving Appiano and what are their commitments?

Inter
Serie A

Four Inter players have been called up by Mancini.

Next matches
ATA

ATA

Serie A

22 Nov 2026

INT

INT

Thirteen Inter players are with their respective national teams during this international break. The club's official website has listed their names and upcoming fixtures.

Italy

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

Italy v France, Thursday 12/11 at 20:45, UEFA Nations League | Milan

Belgium v Italy, Sunday 15/11 at 20:45, UEFA Nations League | Brussels

  • Brazil

    Carlos Augusto

    Brazil v Japan, Saturday 14 November at 11:15 (18:15 local time), Friendly | Singapore

    Singapore v Brazil, Tuesday 17 November at 11:00 (18:00 local time), Friendly | Singapore

    Croatia

    Petar Sucic

    England v Croatia, Thursday 12 November at 20:45 (19:45 local time), UEFA Nations League | London

    Croatia v Czechia, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Osijek

    France

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    Italy v France, Thursday 12 November at 20:45, UEFA Nations League | Milan

    France v Turkey, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Bordeaux

    England

    Djed Spence

    England v Croatia, Thursday 12 November at 20:45 (19:45 local time), UEFA Nations League | London

    Spain v England, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Madrid

    Poland

    Piotr Zielinski

    Romania v Poland, Saturday 14 November at 20:45, UEFA Nations League | Bucharest

    Poland v Sweden, Tuesday 17 November at 20:45, UEFA Nations League | Wrocław

    Serbia

    Aleksandar Stankovic

    Serbia v Germany, Friday 13 November at 20:45, UEFA Nations League | Belgrade

    Greece v Serbia, Monday 16 November at 20:45, UEFA Nations League | Volos

    Switzerland

    Manuel Akanji

    Slovenia v Switzerland, Friday 13 November at 20:45, UEFA Nations League | Maribor

    Switzerland v Scotland, Monday 16 November at 20:45, UEFA Nations League | St Gallen

    Turkey

    Hakan Calhanoglu

    Turkey v Belgium, Thursday 12 November at 18:00 (20:00 local time), UEFA Nations League | Izmir

    France v Turkey, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Bordeaux

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

    Follow GOAL on Google
Next matches
ATA

ATA

Serie A

22 Nov 2026

INT

INT