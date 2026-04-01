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Afrika Nations Cup

Afrika Nations Cup Übersicht

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Afrika Nations Cup, Spielplan und Ergebnisse

Dienstag, 13. Januar
Senegal badge
Senegal
SEN
1
Ägypten badge
Ägypten
ÄGY
0
END
Nigeria badge
Nigeria
NGA
0
Marokko badge
Marokko
MAR
0
END
elf 2 - 4
Freitag, 16. Januar
Ägypten badge
Ägypten
ÄGY
0
Nigeria badge
Nigeria
NGA
0
END
elf 2 - 4
Samstag, 17. Januar
Senegal badge
Senegal
SEN
0
Marokko badge
Marokko
MAR
3
END
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Barcelona crestBarcelona77003172421
S
S
S
S
S
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
S
S
S
N
S
3Real Betis crestReal Betis751197216
U
S
S
S
N
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
N
S
S
N
S
5Sevilla crestSevilla7412109113
N
S
S
U
N
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