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Afrika Nations Cup
Afrika Nations Cup Übersicht
Afrika Nations Cup, Spielplan und Ergebnisse
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Dienstag, 13. Januar
Freitag, 16. Januar
Samstag, 17. Januar
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Barcelona
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|24
|21
|2
|Atletico Madrid
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|3
|Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|2
|16
|4
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|10
|15
|5
|Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13