Chaos-Finale hat ein Nachspiel: Afrikas Verband erkennt Senegal den Titel ab und ernennt Marokko zum Gewinner des Afrika Cups

Der marokkanische Verband teilte mit: "Mit dieser Maßnahme sollte keineswegs die sportliche Leistung der an diesem Wettbewerb teilnehmenden Mannschaften infrage gestellt werden, sondern lediglich die Anwendung der Wettbewerbsbestimmungen gefordert werden."

Ein Abbruch hatte auch gedroht, weil auf den Tribünen in Rabat Chaos ausgebrochen war. Senegals Fans wollten auf den Platz stürmen, Sicherheitskräfte verhinderten dies.

Der marokkanische Verband hatte bereits kurz nach dem Spiel rechtliche Schritte bei CAF und FIFA angekündigt. "Diese Situation hatte erhebliche Auswirkungen auf den normalen Spielverlauf und die Leistung der Spieler", erklärte der Verband damals und zielte bereits auf das zwischenzeitliche Verlassen des Spielfelds ab. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte von "inakzeptablen" und "hässlichen" Szenen gesprochen, die "verurteilt" werden müssen und sich "niemals wiederholen" dürfen.

Der Senegal um Bayern-Profi Nicolas Jackson und Topstar Sadio Mané hatte seinen zweiten Titel nach 2022 gefeiert. Dieser Triumph verliert durch die nachträgliche Wertung seine Gültigkeit, Marokko wird stattdessen erstmals seit 1976 wieder als Afrikameister geführt.