"Korruption" beim Afrika-Cup? Regierung des Senegal fordert Aufklärung

Der afrikanische Fußballverband CAF hatte dem Senegal am Dienstag den Kontinental-Titel aberkannt. Die Mannschaft war während des Endspiels am 18. Januar nach einer Elfmeterentscheidung für Marokko zunächst vom Platz gegangen, nach einer längeren Unterbrechung wohl auch auf Drängen ihres Kapitäns Sadio Mane wieder zurückgekehrt. Durch ein Tor in der Nachspielzeit gewann Senegal 1:0.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch kündigte der senegalesische Fußballverband an, "so bald wie möglich" Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einzulegen.