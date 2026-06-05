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Tadschikistan

Tadschikistan Übersicht

Women's NXGN 2026 GFX

NXGN 2026: Top 25 teenage talents in women's football

The annual NXGN lists are back for 2026, as GOAL ranks the world's top teenage talents in men's and women's football, crowning winners that will follow in the footsteps of the likes of Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf and Linda Caicedo in being recognised as the best young footballers on the planet.

NXGNS. Schertenleib
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Tabelle

Premier Soccer League crestPremier Soccer League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Orlando Pirates crestOrlando Pirates30216358124669
S
U
S
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2Mamelodi Sundowns FC crestMamelodi Sundowns FC30208257213668
N
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S
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3Kaizer Chiefs crestKaizer Chiefs30159633191454
N
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S
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4AmaZulu FC crestAmaZulu FC3013893228447
S
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5Sekhukhune United crestSekhukhune United30111183227544
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