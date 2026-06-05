Tadschikistan Übersicht

NXGN 2026: Top 25 teenage talents in women's football

The annual NXGN lists are back for 2026, as GOAL ranks the world's top teenage talents in men's and women's football, crowning winners that will follow in the footsteps of the likes of Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf and Linda Caicedo in being recognised as the best young footballers on the planet.