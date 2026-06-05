Tadschikistan Übersicht

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Tabelle
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Premier Soccer League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Orlando Pirates
|30
|21
|6
|3
|58
|12
|46
|69
|2
|Mamelodi Sundowns FC
|30
|20
|8
|2
|57
|21
|36
|68
|3
|Kaizer Chiefs
|30
|15
|9
|6
|33
|19
|14
|54
|4
|AmaZulu FC
|30
|13
|8
|9
|32
|28
|4
|47
|5
|Sekhukhune United
|30
|11
|11
|8
|32
|27
|5
|44