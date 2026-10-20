Suriname Übersicht

“Tidak bisa diterima!” Carrick mengaku bertanggung jawab atas penampilan buruk Manchester United

Manajer Manchester United Michael Carrick melontarkan kritik keras terhadap timnya setelah kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions. Mantan gelandang itu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada para suporter yang datang mendukung tim setelah menyaksikan penampilan di Italia yang menurutnya tidak dapat diterima.