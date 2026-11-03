Pronostic Barcelone vs Aston Villa 03/11/2026 : Raphinha pour briller lors d'une victoire à domicile

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les buts pleuvent dans la capitale catalane, avec un Raphinha des grands soirs pour mener Barcelone vers la victoire.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Toutes les infos sur le bonus de bienvenue et le code promo Winamax.

Découvrez notre comparatif des meilleurs sites de paris sportifs en France mis à jour en novembre 2026

Retrouvez et comparez les meilleurs bonus paris sportifs proposés en ce moment par les bookmakers français.

Les meilleurs paris pour Barcelone vs Aston Villa

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,05 sur Unibet

Premier buteur - Raphinha à la cote de 4,20 sur Unibet

Buteur à tout moment - Nicolas Jackson à la cote de 3,10 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Barcelone 4-2 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Barcelone - Raphinha x2, Lamine Yamal, Anthony Gordon ; Aston Villa - Nicolas Jackson x2

Le parcours parfait de Barcelone en début de saison a pris fin avec deux défaites consécutives face au PSG et au Real Madrid. Les Catalans ont toutefois rebondi avec une victoire dominante 6-1 face à l'Alaves samedi.

Ces deux équipes sont en lice pour une place parmi les huit premiers de la phase de ligue. Barcelone compte six points au compteur, grâce à des victoires convaincantes face au Feyenoord et à Galatasaray. De son côté, Aston Villa a remporté ses trois rencontres de Ligue des Champions cette saison.

Le calendrier se durcit à partir de maintenant pour l'équipe d'Unai Emery, qui a déjà battu le Club Bruges, Fenerbahce et le Viking. Les Villans n'ont connu qu'une seule défaite en neuf sorties toutes compétitions confondues. Ils n'étaient toutefois pas à leur meilleur niveau lors d'un match nul 1-1 à domicile face à Fulham samedi.

Les effectifs probables pour Barcelone vs Aston Villa

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Composition attendue d'Aston Villa : Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson

Barcelone pour s'imposer dans un match ouvert

Après ces deux récents revers, Barcelone a semblé revigoré et maître de son sujet face à l'Alaves. Les Catalans ont créé sept grosses occasions pour un xG de 3,26 face au club basque, décrochant une victoire méritée. Pourtant, une fois de plus, le clean sheet leur a échappé, Mariano Diaz ayant trouvé la faille à la 84e minute.

Les Catalans affichent un taux de victoires de 86 % toutes compétitions confondues cette saison. Ils inscrivent en moyenne 4,07 buts par 90 minutes. Malgré cela, des lacunes défensives sont clairement à combler.

Neuf des dix derniers matchs de Barcelone ont vu les deux équipes marquer. Le Rayo Vallecano, le Racing Santander et le Real Madrid ont tous inscrit deux buts au Camp Nou cette saison.

Les blessures des défenseurs Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen et Xavi Espart ont contribué à ces difficultés défensives. Tous ces joueurs pourraient à nouveau manquer à l'appel mardi. Le marché 1N2 & Les 2 équipes marquent semble offrir de la valeur, avec une probabilité implicite de 49 %.

Pronostic 1 Barcelone vs Aston Villa : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelone & oui à la cote de 2,05 sur Unibet

Raphinha pour frapper tôt après son doublé du week-end

Après avoir été récemment écarté pendant environ un mois, Raphinha n'était pas à son meilleur niveau lors des chocs décisifs face au PSG et au Real Madrid. Il a toutefois désormais disputé trois matchs depuis son retour de blessure. Le Brésilien s'est montré bien plus tranchant en inscrivant un doublé face à l'Alaves lors de la dernière sortie, dont une ouverture du score dès la huitième minute.

La reconversion efficace de Raphinha au poste d'attaquant explique en grande partie le bon début de saison de Barcelone. Son total de 17 buts en 12 apparitions est remarquable, compte tenu de son expérience relativement limitée à ce poste.

Ce total inclut deux réalisations en Ligue des Champions face au Feyenoord. Raphinha avait ouvert le score dès la troisième minute de cette rencontre. Il a marqué dans le premier quart d'heure à trois reprises cette saison.

Aston Villa a encaissé 1,71 but par match toutes compétitions confondues à l'extérieur. Dans l'ensemble, les Villans ont plutôt bien compensé le départ de joueurs clés comme Morgan Rogers et Ollie Watkins cet été. Ils sont cependant privés d'Ezri Konsa en défense centrale, et des failles défensives sont apparues.

Raphinha est capable d'en tirer parti. Avec 53 % de ses buts inscrits cette saison avant la mi-temps, miser sur le Brésilien pour ouvrir le score pourrait s'avérer judicieux.

Pronostic 2 Barcelone vs Aston Villa : Premier buteur - Raphinha à la cote de 4,20 sur Unibet

Jackson en forme pour faire parler la poudre en contre

Villa misera sur sa capacité à poser des problèmes en transition et en contre-attaque. Nicolas Jackson a la vitesse nécessaire pour exploiter la ligne défensive haute de l'équipe catalane.

L'international sénégalais a retrouvé la forme depuis qu'il a retrouvé son ancien entraîneur à Villarreal, Emery, cet été. Jackson a marqué sept fois lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le joueur de 25 ans savoure également la scène de la Ligue des Champions cette saison, avec trois buts en autant d'apparitions. Il tire en moyenne quatre fois par match en Europe, contre 2,6 tentatives par match en Premier League.

Par le passé, la finition de Jackson lui avait parfois fait défaut, mais ce n'est plus un problème ces derniers temps. Ses cinq buts proviennent de seulement 2,31 xG en Premier League 2026/27 cette saison. L'attaquant de Villa semble offrir de la valeur pour marquer à tout moment, avec une probabilité implicite de 32 %.

Pronostic 3 Barcelone vs Aston Villa : Buteur à tout moment - Nicolas Jackson à la cote de 3,10 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+