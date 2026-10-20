Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Simbabwe

Simbabwe Übersicht

Kylian Mbappe Ballon d'Or 2026 Real Madrid

El sueño de Mbappé de ganar el Balón de Oro dejó «avergonzado» a un compatriota francés

Kylian Mbappe persigue el sueño de ganar el Balón de Oro desde que era adolescente. Gilles Grimandi ha contado a GOAL por qué se sintió «avergonzado» cuando conoció por primera vez ese ambicioso objetivo. El exjugador del Arsenal participó entonces en las conversaciones sobre su fichaje, en las que la familia de Mbappe dejó claro al club londinense que el veloz delantero pretendía convertirse en el mejor jugador del planeta.

K. MbappeReal Madrid
Kylian Mbappe Arsenal crest 2026

¿A la segunda va la vencida? Afirmación sobre el fichaje de Mbappe por el Arsenal

Kylian Mbappe estuvo «muy cerca» de fichar por el Arsenal cuando era una promesa adolescente. Gills Grimandi participó entonces en las negociaciones para su fichaje, y el exjugador del Arsenal ha contado a GOAL que aún existe una posibilidad remota de que el «galáctico» del Real Madrid amplíe el legado francés en el norte de Londres. No se espera que la operación se cierre próximamente, pero tampoco puede descartarse por completo.

K. MbappeArsenal
Mehr
Mehr

Tabelle

Major League Soccer crestMajor League Soccer

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
6Everton Women crestEverton Women630356-19
N
S
N
S
S
7Liverpool FC Women crestLiverpool FC Women621310827
N
N
S
N
U
8Arsenal Women crestArsenal Women613257-26
U
N
N
U
U
9West Ham United Women crestWest Ham United Women6204510-56
S
N
N
N
S
10Aston Villa Women crestAston Villa Women6132612-66
S
U
N
U
N
Mehr

Wetten im Fokus

UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona! Tipico boosted PSG-Sieg auf 100,00 – 20.10.2026
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen