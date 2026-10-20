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Simbabwe Übersicht
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Major League Soccer
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|6
|Everton Women
|6
|3
|0
|3
|5
|6
|-1
|9
|7
|Liverpool FC Women
|6
|2
|1
|3
|10
|8
|2
|7
|8
|Arsenal Women
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|9
|West Ham United Women
|6
|2
|0
|4
|5
|10
|-5
|6
|10
|Aston Villa Women
|6
|1
|3
|2
|6
|12
|-6
|6