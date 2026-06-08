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Amerikanische Samoa Inseln

Amerikanische Samoa Inseln Übersicht

World Cup Power Rankings GFX

تصنيفات القوة لبطولة كأس العالم 26: إسبانيا تحافظ على المركز الأول بينما تتقدم البرازيل والولايات المتحدة

لا يوجد حقًا ما يضاهي كأس العالم. فحتى مرحلة التصفيات وحدها تولد مستوى من الحماس على الصعيد الوطني لا يمكن لمباريات الأندية أن تضاهيه، ولهذا شهدنا مشاهد فرح حقيقي في جميع أنحاء العالم مع تأهل دولة تلو الأخرى إلى مهرجان كرة القدم الذي سيُقام هذا الصيف في أمريكا الشمالية. تم تأكيد المشاركين الستة الأخيرين في مارس، حيث حجزت السويد وتركيا والتشيك والبوسنة والهرسك المراكز الأربعة المتبقية في أوروبا، بينما خرج العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية من مباريات الملحق بين الاتحادات.

تصنيفاتكأس العالم
Spain vs Iraq - Friendlies

تغيير غير معتاد.. لماذا قرر الاتحاد الدولي إجبار قوائم المنتخبات كاملة على قرار النشيد الجديد في كأس العالم؟!

أعلنت الفيفا عن تعديل هام في البروتوكول يقضي بمشاركة جميع لاعبي الفريق في أداء النشيد الوطني قبل المباريات في كأس العالم المقبلة. وبخلاف العرف الرياضي المتبع، قررت الهيئة العالمية المسؤولة عن كرة القدم أن يتجمع كل من التشكيلة الأساسية واللاعبين البدلاء معًا على أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.

كأس العالمالولايات المتحدة الأمريكية
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Tabelle

ラ・リーガ crestラ・リーガ

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1バルセロナ crestバルセロナ38311695365994
N
S
N
S
S
2レアル・マドリー crestレアル・マドリー38275677354286
S
S
S
N
S
3ビジャレアル crestビジャレアル382261072462672
S
N
N
U
S
4アトレティコ・マドリー crestアトレティコ・マドリー382161162441869
N
S
S
N
S
5ベティス crestベティス381515859481160
S
N
S
U
S
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