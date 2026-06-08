Amerikanische Samoa Inseln Übersicht

تصنيفات القوة لبطولة كأس العالم 26: إسبانيا تحافظ على المركز الأول بينما تتقدم البرازيل والولايات المتحدة

لا يوجد حقًا ما يضاهي كأس العالم. فحتى مرحلة التصفيات وحدها تولد مستوى من الحماس على الصعيد الوطني لا يمكن لمباريات الأندية أن تضاهيه، ولهذا شهدنا مشاهد فرح حقيقي في جميع أنحاء العالم مع تأهل دولة تلو الأخرى إلى مهرجان كرة القدم الذي سيُقام هذا الصيف في أمريكا الشمالية. تم تأكيد المشاركين الستة الأخيرين في مارس، حيث حجزت السويد وتركيا والتشيك والبوسنة والهرسك المراكز الأربعة المتبقية في أوروبا، بينما خرج العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية من مباريات الملحق بين الاتحادات.