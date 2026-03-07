Union Berlin vs Werder Bremen Prognosen: Kein Torfestival

Unsere Wett-Experten rechnen mit höchstens zwei Treffern und dass Union Berlin das erste sowie das letzte Tor gegen Werder Bremen erzielt.

Beste Wetten für Union Berlin vs. Werder Bremen

Unter 2.5 Tore Quote 1.76 bei bet365

Team mit dem ersten Tor 1. FC Union Berlin Quote 1.77 bei bet365

Team mit dem letzten Tor 1. FC Union Berlin Quote 1.77 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Eisernen und der Grün-Weißen

Für den 1. FC Union Berlin kommt das Heimspiel gegen Werder Bremen acht Tage nach dem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach. Damit fügten die Fohlen den Eisernen die vierte Niederlage binnen sechs Bundesliga-Auftritten zu. Doch an der Alten Försterei erreichte der 1. FC Union Berlin im Februar das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt und das 1:0 gegen Bayer Leverkusen.

Werder Bremen hingegen beendete am 28. Februar mit dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim eine Serie mit insgesamt vier Punkten aus 13 Meisterschaftsspielen. Gleichzeitig schrieben die Grün-Weißen zum zweiten Mal binnen fünf Runden an. Nach dem 1:1 gegen Gladbach unterlagen sie in Freiburg mit 0:1, gegen den FC Bayern mit 0:3 sowie mit 1:2 beim FC St. Pauli.

Voraussichtliche Aufstellungen für Union Berlin vs Werder Bremen

Union Berlin – voraussichtliche Aufstellung: Rønnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Schäfer, Ansah, Ilic

Rønnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Khedira, Kemlein, Köhn, Schäfer, Ansah, Ilic Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Backhaus, Sugawara, Stark, Friedl, Deman, Lynen, Stage, Puertas, Grüll, Schmid, Milosevic

Union Berlin und Werder Bremen netzen insgesamt maximal zweimal ein

In fünf der bislang letzten acht Meisterschaftsspiele des 1. FC Union Berlin fielen weniger als drei Tore. Und das auch deshalb, weil die Eisernen ausschließlich beim 2:3-Auswärtssieg gegen den HSV mehr als einmal trafen. So verzeichneten sie etwa im Februar zudem das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt, das 1:0 gegen Bayer Leverkusen sowie das 0:1 in Mönchengladbach.

Dazu kommt: in fünf der jüngsten sieben Bundesliga-Auftritte von Werder Bremen wurden höchstens zwei Treffer erzielt. Dem 0:3 gegen den FC Bayern waren das 0:1 in Leverkusen sowie in Freiburg, dazu das 0:2 gegen die TSG Hoffenheim und das 1:1 gegen Gladbach vorangegangen. Es folgten bisher das 1:2 beim FC St. Pauli sowie am vergangenen Wochenende das 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim.

Daher zählt das Unter 2.5 Tore zu den plausiblen Union Berlin vs. Werder Bremen Prognosen.

Union Berlin vs Werder Bremen Wette 1: Unter 2.5 Tore Quote 1.76 bei bet365

Die Eisernen erzielen im Spiel gegen die Grün-Weißen das erste Tor

Werder Bremen hielt beim 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim erstmals nach der Winterpause die Null. Gleichzeitig ließen die Grün-Weißen im Kellerduell gegen das Schlusslicht erstmals im Jahr 2026 nicht den ersten Treffer zu. Im Februar etwa war nach dem 0:1 in Freiburg sowie dem 0:3 gegen den FC Bayern beim FC St. Pauli der vorläufige Ausgleich gelungen.

Der 1. FC Union Berlin hingegen blieb beim 0:1 in Mönchengladbach erstmals nach vier Bundesliga-Partien torlos. Doch vor jenem Erfolg gegen Bayer Leverkusen hatten die Eisernen auch beim späteren 2:3 gegen den Hamburger SV das 1:0 erzielt.

Daher lohnt es sich, den Markt Team mit dem ersten Tor: 1. FC Union Berlin im Auge zu behalten.

Union Berlin vs Werder Bremen Wette 2: Team mit dem ersten Tor 1. FC Union Berlin Quote 1.77 bei bet365

Union Berlin steuert auch den letzten Treffer gegen Werder Bremen bei

Beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen im jüngsten Heimspiel am 21. Februar erzielte der 1. FC Union Berlin zum siebten Mal in acht Meisterschaftspartien das letzte Tor. Das 0:3 gegen den zweitplatzierten Borussia Dortmund von Ende Januar stellte hier die Ausnahme dar. Anschließend traf dieses Muster zuerst auf das 1:3 bei der TSG Hoffenheim, das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt sowie auf das 2:3 beim Hamburger SV zu.

Zudem ließ Werder Bremen vor dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim in sieben von acht Bundesliga-Auftritten das letzte Tor zu. Das liegt auch daran, dass die Grün-Weißen in fünf dieser Partien nicht einnetzten. Und dem 1:1 gegen Gladbach, bei dem der Ausgleich in der 94. Minute gelang, folgten das 0:1 in Freiburg, das 0:3 gegen den FC Bayern und das 1:2 beim FC St. Pauli.

Daher ist der Markt Team mit dem letzten Tor: 1. FC Union Berlin in dieser Begegnung realistisch.

Union Berlin vs Werder Bremen Wette 3: Team mit dem letzten Tor 1. FC Union Berlin Quote 1.77 bei bet365

