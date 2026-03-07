St. Pauli vs Eintracht Frankfurt Prognosen: Duell auf Augenhöhe

Unsere Wett-Experten rechnen am Millerntor mit Toren vom FC St. Pauli sowie von Eintracht Frankfurt nach der Pause.

Beste Wetten für St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.72 bei bet365

St. Pauli erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.77 bei bet365

Eintracht Frankfurt erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.77 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Kiezkicker und der Adlerträger

Der FC St. Pauli empfängt Eintracht Frankfurt acht Tage nach dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim. Den Kiezkickern, die in ihren jüngsten beiden Heimspielen den VfB Stuttgart sowie Werder Bremen mit 2:1 bezwangen, gelang damit gegen den Dritten der dritte Sieg binnen vier Spieltagen. Und sie ließen im Februar ausschließlich mit dem 0:4 in Leverkusen Punkte liegen.

Eintracht Frankfurt hingegen unterlag im bislang letzten Auswärtsspiel vor zwei Wochen beim FC Bayern mit 2:3. Doch vor heimischer Kulisse fädelten die Adlerträger zuletzt zwei volle Erfolge ein. Denn nach dem 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach gelang am Sonntag das 2:0 gegen den SC Freiburg.

Voraussichtliche Aufstellungen für St. Pauli vs Eintracht Frankfurt

St. Pauli – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka, Fujita, Pereira Lage, Sinani

Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka, Fujita, Pereira Lage, Sinani Eintracht Frankfurt – voraussichtliche Aufstellung: Zetterer, Brown, Amenda, Koch, Collins, Larsson, Doan, Chaïb, Kalimuendo, Bahoya, Burkardt

Sowohl St. Pauli als auch Eintracht Frankfurt treffen

Beim 1:0-Auswärtserfolg gegen die TSG Hoffenheim hielt der FC St. Pauli trotz fünf Großchancen und eines xG-Werts von 2.80 der Kraichgauer die Null. Doch beim 2:1 gegen Werder Bremen im jüngsten Heimspiel kamen zum vierten Mal binnen fünf Bundesliga-Partien der Kiezkicker Tore auf beiden Seiten zustande. Etwa am Millerntor traf dieses Muster auf das 1:1 gegen RB Leipzig sowie auf das weitere 2:1 gegen den VfB Stuttgart zu.

Zudem netzten bis Ende Februar in sieben der ersten acht Meisterschaftsspiele von Eintracht Frankfurt in diesem Jahr beide Mannschaften ein. So gelang etwa das 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach nach den 1:3 gegen die TSG Hoffenheim sowie gegen Bayer Leverkusen und dem 1:1 bei Union Berlin. Vor dem 2:0 gegen den SC Freiburg folgte im jüngsten Auswärtsspiel das 2:3 beim FC Bayern.

Aufgrund dieser Ergebnisse zählt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den plausiblen St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt Prognosen.

St. Pauli vs Eintracht Frankfurt Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.72 bei bet365

Die Kiezkicker netzen gegen die Adlerträger nach der Pause ein

In sieben seiner acht Meisterschaftsspiele von Anfang Januar bis Ende Februar und etwa in allen jüngsten vier Auswärtspartien spielte Eintracht Frankfurt nach der Pause nicht zu Null. Genauer gesagt ließen die Adlerträger in Stuttgart, bei Union Berlin und beim FC Bayern einen Treffer zu. Dazwischen netzte Werder Bremen zweimal gegen Eintracht Frankfurt ein.

Überdies erzielte der FC St. Pauli exemplarisch in allen letzten drei Heimspielen nach dem Seitenwechsel mindestens ein Tor. Oder besser gesagt gelangen vor zwei Wochen gegen Werder Bremen beide Treffer in der zweiten Spielhälfte. Zuvor trafen die Kiezkicker gegen RB Leipzig sowie gegen den VfB Stuttgart jeweils einmal.

Deswegen ist das Ereignis St. Pauli erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja in der Partie gegen die SGE realistisch.

St. Pauli vs Eintracht Frankfurt Wette 2: St. Pauli erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.77 bei bet365

Bei St. Pauli erzielt auch Eintracht Frankfurt in der zweiten Spielhälfte ein Tor

In acht seiner bisherigen neun Bundesliga-Partien nach der Pause – und in allen letzten fünf davon – traf Eintracht Frankfurt nach dem Seitenwechsel. Nach dem 0:3 in der zweiten Spielhälfte gegen die TSG Hoffenheim endeten jene gegen Bayer Leverkusen sowie bei Union Berlin mit 1:1. Anschließend setzten sich die Adlerträger nach der Halbzeit gegen Gladbach mit 1:0, beim FC Bayern mit 1:2 und gegen den SC Freiburg mit 2:0 durch.

Zudem ließ der FC St. Pauli vor dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim in fünf Meisterschaftsspielen am Stück einen Treffer zu. So fielen etwa beim 2:1 gegen Werder Bremen am 22. Februar alle Tore nach dem Seitenwechsel. Ebenfalls am Millerntor verzeichneten die Kiezkicker gegen RB Leipzig sowie gegen den VfB Stuttgart in der zweiten Spielhälfte zwei 1:1.

Deshalb solltet Ihr für diese Begegnung die Option Eintracht Frankfurt erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja im Auge behalten.

St. Pauli vs Eintracht Frankfurt Wette 3: Eintracht Frankfurt erzielt mind. ein Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.77 bei bet365

