Angers vs PSG Wett Tipp: Souveräner Auswärtssieg für die Pariser

Unser Experte geht davon aus, dass der Heimvorteil von Angers kaum ins Gewicht fallen wird. Ein erstarktes PSG ist fest entschlossen, den Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze weiter auszubauen.

Die besten Wetten für Angers vs PSG

PSG gewinnt & Beide Teams treffen: Nein – Quote von 2,20 bei bet365

Ousmane Dembélé erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage – Quote von 1,98 bei bet365

Genaues Ergebnis zur Halbzeit: 2:0 für PSG – Quote von 3,32 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Angers 0:4 PSG

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Joao Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu

Angers steckt aktuell in einer Formkrise, hält sich aber noch über den Abstiegsrängen. Im letzten Spiel kamen „Les Scoistes“ nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen ein dezimiertes Le Havre (zehn Mann) hinaus. Damit wartet das Team nun schon seit fünf Spielen in Folge auf einen Dreier.

Die Gastgeber belegen derzeit den 13. Tabellenplatz und haben bei noch vier ausstehenden Partien neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone der Ligue 2. PSG ist ohne Frage der härteste Gegner im Restprogramm, bevor es gegen Auxerre, Straßburg und Brest um die letzten Punkte geht.

Der amtierende Champions-League-Sieger aus Paris zeigte nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Lyon eine starke Reaktion und schlug Nantes souverän. Angeführt von einem brillanten Khvicha Kvaratskhelia feierte PSG einen 3:0-Sieg – der siebte Erfolg in den letzten acht Pflichtspielen.

Trotz deutlicher Siege gegen Toulouse, Nizza und Nantes war die Form in der Ligue 1 gemessen an der individuellen Qualität der Truppe zuletzt manchmal schwankend. Ein Sieg in diesem Spiel ist Pflicht, um den Vier-Punkte-Vorsprung auf Lens vor dem wohl wichtigsten direkten Duell seit Jahrzehnten zu wahren.

Gegen die wiedererstarkte Elf von Luis Enrique ist Angers der klare Außenseiter. Der spanische Coach wird im Stade Raymond Kopa nichts anderes als einen Sieg akzeptieren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Angers vs PSG

Angers:Koffi, Rao-Lisoa, Louer, Sinate, Lefort, Ekomie, Mouton, Van den Boomen, Belkebla, Sbai, Peter

PSG:Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho Hernandez, Mayulu, Beraldo, Neves, Barcola, Dembélé, Doué

Pariser Offensiv-Feuerwerk im Raymond Kopa erwartet

PSG hat sich nach der Pleite gegen Lyon eindrucksvoll zurückgemeldet und Nantes im Parc des Princes mit 3:0 demontiert. Die Pariser waren in der Offensive drückend überlegen und standen defensiv felsenfest. Mit einem Expected-Goals-Wert (xG) von 2,17 dominierten sie die 0,82 von Nantes deutlich.

Durch diesen Sieg vergrößerte PSG den Abstand auf Lens auf vier Punkte, da der Verfolger seine Chance an der Spitze liegen ließ. Damit liegt die Meisterschaft nun wieder voll und ganz in den Händen des Titelverteidigers.

Abgesehen von der Niederlage gegen Lyon und dem 3:1 gegen Toulouse blieb PSG in fünf der letzten sieben Pflichtspiele ohne Gegentor. Mit insgesamt 14 Zu-Null-Spielen teilen sie sich in dieser Statistik den Spitzenplatz der Liga mit Lyon.

Angers hingegen präsentierte sich offensiv zuletzt harmlos und erzielte in den letzten fünf Partien lediglich drei Treffer. Zwar trafen sie in zwei Spielen hintereinander, doch PSG agiert auf einem völlig anderen Niveau. Daher bietet ein Tipp auf einen Pariser Sieg ohne Gegentor hier einen echten Mehrwert.

Angers vs PSG Wette 1: PSG gewinnt & Beide Teams treffen: Nein – Quote von 2,20 bei bet365

Dembélé als entscheidender Faktor im Angriff

Während Kvaratskhelia gegen Nantes die Schlagzeilen und die Auszeichnung als „Man of the Match“ abräumte, agierte Ousmane Dembélé eher im Hintergrund. Er kehrte in die Startelf zurück, nachdem er gegen Lyon noch pausiert hatte.

Man könnte es als verdiente Pause bezeichnen, wenn man bedenkt, wie wichtig der Ballon d’Or-Gewinner für PSG in dieser Phase ist. Seit seiner Rückkehr nach einer Wadenverletzung kommt Dembélé in seinen letzten 10 Vereins-Einsätzen auf sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Assists).

Besonders beeindruckend war sein Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen Toulouse, gefolgt von zwei weiteren entscheidenden Treffern an der Anfield Road gegen Liverpool. Seine Rückkehr in die Startformation gegen Nantes unterstrich erneut die Qualität, die er der Offensive verleiht.

Dembélé steht in dieser Saison bereits bei 16 Toren und neun Vorlagen in 34 Pflichtspielen. Da er gegen Nantes bereits nach einer Stunde ausgewechselt wurde, ist ein Startelf-Einsatz gegen Angers extrem wahrscheinlich. Erwarte, dass er den Unterschied macht.

Angers vs PSG Wette 2: Ousmane Dembélé erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage – Quote von 1,98 bei bet365

Blitzstart von PSG stellt die Weichen

Luis Enrique musste nach seiner Rotationspolitik im Topspiel gegen Lyon viel Kritik einstecken. PSG kassierte dort einen herben Dämpfer im Titelrennen, als Endrick und Afonso Moreira früh für die Entscheidung sorgten und Gonçalo Ramos zudem einen Elfmeter vor der Pause vergab.

Beim 3:0-Sieg gegen Nantes zeigten sich die Pariser jedoch wieder klinisch. Kvaratskhelia und Désiré Doué sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. PSG besitzt die individuelle Klasse, Teams, die zu frühen Gegentoren neigen, sofort zu bestrafen.

In dieser Saison hat PSG alle 16 Ligaspiele gewonnen, in denen sie zur Halbzeit führten. Zudem blieben sie in 24 von 29 Ligue-1-Partien vor dem Pausenpfiff ungeschlagen.

Im Gegensatz dazu lag Angers in 12 von 30 Saisonspielen bereits zur Pause zurück und konnte nur sieben erste Halbzeiten für sich entscheiden. Die Gastgeber werden vom ersten Pfiff an unter enormem Druck stehen. Es ist davon auszugehen, dass sie diesem Druck früh nachgeben. Wir rechnen mit einer komfortablen Führung für PSG zur Pause.

Angers vs PSG Wette 3:Genaues Ergebnis zur Halbzeit: 2:0 für PSG – Quote von 3,32 bei bet365

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