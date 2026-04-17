Abstiegskampf pur: Value-Quoten in den Relegations-Märkten

Sieben Spieltage verbleiben in Spanien. Sechs sind es noch in England und Italien, während in Deutschland nur noch fünf Runden zu spielen sind. Der Kampf um den Klassenerhalt steuert europaweit auf sein furiose Finale zu.

Wettmarkt Quoten Burnley to finish bottom of Premier League 2.20 Heidenheim to win or draw vs Freiburg 3.25 Cremonese to get relegated in Serie A 1.83 Elche to get relegated in La Liga 2.50

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Vier Märkte, ein gemeinsamer Nenner: Der Abstieg

Der Überlebenskampf in der Premier League ist völlig unvorhersehbar geworden. Sogar Tottenham Hotspur droht das Unfassbare: der erste Abstieg aus dem englischen Oberhaus seit 1977. Das Rennen um die rote Laterne findet jedoch primär zwischen Burnley und den Wolverhampton Wanderers statt.

Burnley hat nur eines der letzten 23 Ligaspiele gewonnen – ein 3:2 bei Crystal Palace Mitte Februar. Bei sechs verbleibenden Spielen fehlen ihnen zwölf Punkte zum rettenden Ufer. Das Team von Scott Parker kann zwar an diesem Wochenende noch nicht rechnerisch absteigen, doch der Rückstand könnte auf 15 Zähler anwachsen, wenn sie bei Nottingham Forest gastieren, die seit sechs Partien ungeschlagen sind.

Burnley hat zudem ein desolates Torverhältnis von -30. Das aktuelle Schlusslicht Wolverhampton liegt drei Punkte dahinter. Die Wolves haben zwar mit -34 das schlechtere Torverhältnis, aber das deutlich leichtere Restprogramm.

Für die Wolves könnte der Abstieg bereits an diesem Wochenende offiziell werden. Voraussetzung: Leeds United schlägt sie und gleichzeitig gewinnt Tottenham am Nachmittag gegen Brighton.

Sollte Spurs jedoch patzen, könnten die Wolves dennoch am Montag den Gang in die Championship antreten, falls West Ham (Platz 17) gegen Crystal Palace punktet und die Wolves ihr Spiel verlieren.

In der Bundesliga ist rechnerisch noch alles offen. Heidenheim rangiert mit 19 Punkten aus 29 Spielen auf dem letzten Platz – zwei Punkte hinter Wolfsburg und sechs hinter St. Pauli. Um den direkten Abstieg zu verhindern, müssen die Baden-Württemberger mindestens vier ihrer letzten fünf Spiele gewinnen.

Wolfsburg trifft in den letzten drei Partien nacheinander auf Freiburg, Bayern München und St. Pauli. Besonders das Duell gegen die Kiezkicker wird am Ende entscheidend für die Platzierungen im Tabellenkeller sein.

Auch in der Serie A bleibt es spannend. Hellas Verona und Pisa stehen zwar mit dem Rücken zur Wand, können aber an diesem Wochenende noch nicht offiziell absteigen. Bei sechs ausstehenden Spielen benötigen beide im Idealfall jeweils mindestens 14 Punkte.

Lecce und Cremonese liegen mit 27 Punkten gleichauf direkt über den Abstiegsrängen. Hier wird Lecces Gastspiel im Stadio Marc’Antonio Bentegodi am 33. Spieltag wegweisend sein, ungeachtet des aktuellen Neun-Punkte-Vorsprungs auf die beiden Schlusslichter.

In La Liga herrscht der wohl härteste Wettbewerb. Zwischen Platz 10 und 18 liegen lediglich sechs Punkte, und die gesamte untere Tabellenhälfte trennen nur elf Zähler. Elche, Levante und Real Oviedo belegen die letzten drei Plätze, sind aber nur durch fünf Punkte getrennt.

Alaves und Elche gelten als Hauptkandidaten für den dritten Abstiegsplatz, während Levante und Oviedo in einer äußerst ungünstigen Ausgangslage stecken. Das direkte Duell zwischen Alaves und Elche im Estadio Martinez Valero wird vermutlich darüber entscheiden, wer die Klasse hält.

Value Wett Tipps auf die Abstiegskandidaten

Burnleys Schlussprogramm ist knüppelhart. Nach Nottingham Forest warten Manchester City, Leeds United, Aston Villa, Arsenal und schließlich die Wolves. Drei dieser Gegner – City, Villa und Arsenal – stehen aktuell unter den Top 4.

Wolverhampton hingegen trifft auf Leeds, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham und Burnley – allesamt Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das finale Duell am Turf Moor könnte die Entscheidung bringen, aber Burnleys marginal besseres Torverhältnis wiegt den schweren Spielplan nicht auf. Deshalb bietet ein Wett Tipp auf Burnley als Tabellenletzter echten Value.

Heidenheim braucht ein Wunder. Vier Siege aus fünf Spielen sind Pflicht, beginnend mit der Partie beim SC Freiburg im Europa-Park Stadion. Da Wolfsburg gegen Bayern Federn lassen wird und St. Pauli ebenfalls ein schweres Programm vor sich hat, ist die Hoffnung noch da.

Da es für Freiburg im gesicherten Mittelfeld um kaum noch etwas geht, macht Heidenheims Verzweiflung gepaart mit ihrem aktuellen Drei-Spiele-Lauf sie zu einem gefährlichen Underdog. Eine Doppelte Chance ist hier eine clevere Absicherung für deinen Wett Tipp.

Cremonese und Lecce kämpfen punktgleich gegen das Abrutschen. Doch das Restprogramm der „Violini“ hat es in sich: Torino, Napoli, Lazio, Pisa, Udinese und Como. Vier dieser sechs Gegner stehen in den Top 10.

Lecce hingegen bekommt es mit Florenz, Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo und Genua zu tun – wobei nur Juve in der oberen Tabellenhälfte steht. Da Lecce zudem über mehr Erfahrung im Abstiegskampf verfügt, ist Cremonese für uns der klare Abstiegskandidat.

In Spanien duellieren sich Elche und Alaves (getrennt durch einen Punkt) um die Rettung, während Levante und Oviedo fast sicher weg sind. Alaves hat zwar mit Real Madrid und Barca die schwereren Brocken, ist aber in besserer Form.

Elche muss gegen Atletico ran und trifft zudem auf Oviedo. Das direkte Duell im Estadio Nuevo Carlos Tartiere am 32. Spieltag wird entscheidend sein, gefolgt von der Reise nach Alaves. Trotz des Heimvorteils sehen wir die Gäste aufgrund der Formkurve vorne. Ein Wett Tipp auf den Abstieg von Elche bietet daher exzellente Value-Quoten.

Wir haben vier Ligen analysiert und vier konkrete Empfehlungen ausgesprochen. Achte immer auf die Schwierigkeit des Restprogramms und den „Verzweiflungs-Faktor“ der Teams – hier liegen oft die Marktlücken mit dem größten Gewinnpotenzial.

+