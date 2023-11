Ukraine vs. Italien im LIVE STREAM und TV: Die Übertragung der EM Qualifikation heute

In der EM-Quali stehen sich heute Italien und die Ukraine gegenüber. So seht Ihr das Spiel live im STREAM und TV.

Die EM-Qualifikation geht in die finale Phase, der letzte Spieltag steht an. Die Ukraine bekommt es mit Italien zu tun.

Der Showdown in Gruppe C steigt am heutigen Montag, 20. November 2023, um 20.45 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Die Ukraine und Italien treffen am letzten Spieltag der EM-Quali aufeinander. Alle Infos zur Live-Übertragung im TV und STREAM.

Ukraine vs. Italien heute im LIVE STREAM und TV: Wann ist Anstoß?

Spiel Ukraine - Italien Wettbewerb EM-Qualifikation Datum Montag, 20. November 2023 (heute) Uhrzeit 20.45 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Ukraine vs. Italien heute im TV und LIVE STREAM schauen: Die Sender

Ukraine vs. Italien heute live: Team-News und Aufstellungen

Ukraine

Für die ukrainische Nationalmannschaft ist nach wie vor alles offen im Kampf um das EM-Ticket. Vor dem entscheidenden Spiel gegen Italien ist man punktgleich mit dem amtierenden Europameister. Da die Italiener das Hinspiel gewonnen haben, benötigt die Ukraine heute einen Sieg, um direkt zur EM zu fahren.

(C)Getty Images

Bester Torschütze des Teams ist Viktor Tsygankov vom spanischen Überraschungsklub FC Girona mit zwei Treffern, mit ebenso vielen Assists ist zudem Chelsea-Star Mykhailo Mudryk der beste Vorlagengeber seines Teams. Können die beiden auch gegen Italien zuschlagen?

Die Aufstellung der Ukraine

Sobald die ukrainische Aufstellung steht, findet ihr sie hier.

Italien

Das erste Aufeinandertreffen mit der Ukraine konnte Italien mit 2:1 für sich entscheiden. Für die Tore zeichnete Davide Frattesi verantwortlich, der gegen die Osteuropäer nahezu im Alleingang für den Sieg sorgte.

Getty

Im zweiten Spiel gegen die Ukraine dürfte der Mittelfeldspieler von Inter Mailand erneut einer der Hoffnungsträger sein. Zumal mit Sandro Tonali (Newcastle United) ein wichtiger Akteur bis zum Turnier fehlen wird.

Die Aufstellung von Italien heute

Die italienische Startelf findet ihr an dieser Stelle, sobald sie veröffentlicht wird.

Ukraine vs. Italien heute live im STREAM und TV: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 9 Siege Italien 7 Unentschieden 2 Siege Ukraine 0 Letztes Spiel Italien - Ukraine 2:1, EM-Quali, 12. September 2023

Ukraine vs. Italien heute live im TV: Nützliche Links