Wo findet der UEFA-Supercup 2023 dieses Jahr statt und wer spielt?

Wo findet der UEFA-Supercup 2023 in diesem Jahr statt und welche Mannschaften sind mit dabei? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Nicht mehr lange, dann steigt der UEFA-Supercup 2023 (UEFA-Superpokal). Genauer gesagt: am 16. August ist es schon soweit, Anpfiff der Partie wird um 21 Uhr MEZ sein.

Dann wird der Nachfolger von Real Madrid gesucht, das sich vergangenes Jahr mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen konnte.

Doch wo findet der UEFA Supercup 2023 in diesem Jahr statt? Und welche Mannschaften spielen? GOAL erklärt Euch alles zu Austragungsort, Stadion und Teams.

Getty Images

UEFA Supercup 2023: Wo findet das Spiel statt?

Ursprünglich hatte die UEFA die Austragung des Supercups 2023 am 2. März 2020 an Kasan in Russland vergeben. Dort sollte in der Ak Bars Arena, die 45.093 Zuschauer fast und wo auch Spiele der WM 2018 ausgetragen wurden, das Duell um die begehrte Trophäe stattfinden.

Doch aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen sportlichen Sanktionen wurde Kasan das Spiel um den Titel wieder entzogen. Stattdessen erhielt Piräus in Griechenland den Zuschlag.

Imago Images

Dort steigt das Spiel nun im Georgios-Karaiskakis-Stadion, welches eigens für die EM 2004 neu aufgebaut wurde. Es verfügt über 33.296 Plätze und ist das Heimstadion von Olympiacos.

Welche Teams spielen um den UEFA-Supercup 2023?

Traditionell treten im UEFA-Supercup immer der amtierende Sieger der UEFA Champions League und der amtierende Gewinner der UEFA Europa League an - so auch in diesem Jahr. Deshalb treffen am 16. August 2023 in Piräus UCL-Sieger Manchester City und UEL-Sieger FC Sevilla aufeinander.