Wo spielt Deutschland heute? Alle Infos zum Stadion bei DFB vs. Japan

Wo spielt Deutschland heute bei der WM 2022 in Katar gegen Japan? Alle Infos zum Khalifa International Stadium.

Für Deutschland steht heute, am 23. November 2022, um 14 Uhr das erste Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2022 an. Aber wo spielt die DFB-Elf? GOAL hat alle wichtigen Infos zum Stadion gesammelt, in dem die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick ihren WM-Auftakt absolvieren wird.

Nationaler und internationaler Spitzensport live auf DAZN: Jetzt anmelden!

Deutschlands erstes Vorrundenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar steht heute an. Nach dem kurzen Trainingslager inklusive Testspiel gegen den Oman wird es nun ernst, erster Gegner in Gruppe E ist ab 14 Uhr die Auswahl Japans. Im Anschluss geht es noch gegen Spanien (27. November, 20 Uhr), ehe zum Abschluss das Duell mit Costa Rica ansteht (1. Dezember, 20 Uhr).

Insgesamt wird in acht Arenen gespielt, die drei Vorrundenspiele wird die DFB-Elf aber nur in zwei Stadien austragen. Das Duell mit Japan findet im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan statt, Austragungsort der beiden weiteren Begegnungen ist das Al-Bayt Stadium in Al Khor. Die wichtigsten Infos zum Khalifa International Stadium gibt es in den weiteren Absätzen.

Deutschland spielt heute im Khalifa International Stadium gegen Japan. Die wichtigsten Infos zum Austragungsort hat GOAL gesammelt.

Wo spielt Deutschland heute? Ort, Zeit, Datum - Alle Infos zum DFB-Spiel gegen Japan

Paarung: Deutschland vs. Japan Wettbewerb: WM-Vorrunde, 1. Spieltag Datum: 23. November 2022 (heute), 14 Uhr deutscher Zeit Stadion: Khalifa International Stadium, Al Rayyan

Wo spielt Deutschland heute? Infos zum Khalifa International Stadium

Das Khalifa International Stadium ist eine von acht Arenen, in denen die Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen wird. Es liegt knapp fünf Kilometer westlich der katarischen Hauptstadt Doha, wurde 1976 errichtet und gilt das als das Nationalstadion des Gastgebers.

Insgesamt 40.000 Fans finden im Oval mit den markanten Doppelbögen, die zur WM 2022 angebaut wurden, Platz. Neben fünf weiteren Gruppenspielen finden auch ein Achtelfinale sowie das Spiel um Platz drei im Khalifa International Stadium statt. Preislich liegen die Tickets bei mindestens 950 US-Dollar.

Wo spielt Deutschland heute? DFB-Elf gegen Japan im Khalifa International Stadium - Weitere Partien in der Arena

Wo spielt Deutschland heute? DFB-Auswahl im Khalifa International Stadium gegen Japan - Infos zur Übertragung

Selbstverständlich könnt Ihr live dabei sein, wenn Deutschland gegen Japan ins Turnier startet. Im Free-TV wird die Begegnung von der ARD gezeigt, einen kostenloser LIVE-STREAM findet Ihr auf der entsprechenden Website und in der App.

Im Pay-TV läuft das Spiel bei Magenta TV. Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle 64 WM-Partien live, davon 16 exklusiv. Dafür ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abos allerdings unabdingbar, weitere Infos findet Ihr auf der Website des Anbieters. Sowohl bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern als auch bei Magenta TV und DAZN könnt Ihr Euch die Highlights der Spiele anschauen.

Wo spielt Deutschland heute? DFB-Elf vs. Japan im Khalifa International Stadium - Übersicht zur LIVE-Übertragung