Die Champions League ist der wichtigste europäische Wettbewerb im Vereinsfußball. Wie viele Startplätze hat die türkische Süper Lig?

Mit dem Finale in Istanbul ging die Champions-League-Saison 2022/23 zu Ende. Erstmals in seiner Klub-Historie siegte Manchester City, mit 1:0 schlug man Inter Mailand im Endspiel. Die neue CL-Spielzeit wirft bereits ihre Schatten voraus, die ersten Qualifikationsrunden stehen an. Wird auch eine türkische Mannschaft fix in der Gruppenphase dabei sein?

Erstmals seit der Saison 2018/19 sicherte sich Galatasaray Istanbul den Meistertitel in der Süper Lig. Mit sechs Punkten Vorsprung verwiesen die "Löwen vom Bosporus" den Lokalrivalen Fenerbahçe auf den zweiten Rang, Platz drei belegte mit Beşiktaş ebenfalls ein Verein aus der türkischen Metropole. Auf Rang vier landete etwas überraschend Adana Demirspor.

Allen vier Vereinen bietet sich somit die Möglichkeit, in der kommenden Saison international vertreten zu sein. Allerdings müssen die Klubs unter Umständen noch Qualifikationsrunden überstehen. Ob dies der Fall ist, hängt von der Platzierung in der UEFA-Fünfjahreswertung ab. Diese wird durch das Abschneiden der Vereine in internationalen Wettbewerben in den vorherigen Spielzeiten bestimmt und legt somit fest, welche Ligaplatzierung zur Teilnahme an einem Wettbewerb berechtigt.

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Süper Lig? Informationen zur CL-Saison 2023/24

Wettbewerb: Champions League, Saison 2023/24 Teilnehmende Teams: 32 Start der Gruppenphase: 19./20. September 2023 Datum und Ort des Endspiels: 1. Juni 2024 im Wembley Stadium (London) Titelverteidiger: Manchester City

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Süper Lig? Türkei rutscht in Fünfjahreswertung ab

Aufgrund des schwachen Abschneidens türkischer Teams in Champions League, Europa League und Europa Conference League in den vergangenen Jahren rutschte die Türkei in der UEFA-Fünfjahreswertung ab. Am Ende der Spielzeit 2021/22, die für die Verteilung der Startplätze im Europapokal für die Saison 23/24 maßgeblich ist, belegte die Türkei nur den 20. Platz.

Daher ist im Vergleich zur Saison 22/23, als noch zwei türkische Mannschaften in der CL-Quali antreten durften, ein Team weniger in der Qualifikation für die Königsklasse vertreten. Einen festen Startplatz hat der türkische Meister 23/24 ebenfalls nicht, das war allerdings auch schon in der vorherigen Spielzeit der Fall.

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Süper Lig? Vier türkische Teams in den UEFA-Wettbewerben

Verein Ligaplatzierung 22/23 UEFA-Wettbewerb 23/24 Galatasaray 1. CL-Quali, 2. Runde Fenerbah ç e 2. Conference-League-Quali, 2. Runde Be ş ikta ş 3. Conference-League-Quali 2. Runde Adana Demirspor 4. Conference-League-Quali, 2. Runde

Zwei Anmerkungen: Da sich ManCity als CL-Sieger auch über die Liga qualifiziert hat, steigt der türkische Meister nicht schon in der ersten, sondern erst in der zweiten Quali-Runde ein. Zudem landete mit Fenerbahçe auch der Pokalsieger unter den ersten Drei, weshalb der Viertplatzierte ebenfalls an der Conference-League-Quali teilnehmen darf. Dieser Quali-Platz wäre normalerweise dem Pokalsieger vorbehalten.

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Süper Lig? Abschneiden türkischer Teams in den vergangenen fünf Jahren

Der größte Erfolg eines türkischen Teams in der Champions League, besser gesagt: dem Vorgänger-Wettbewerb Europapokal der Landesmeister, liegt schon mehr als drei Jahrzehnte zurück. In der Saison 1988/89 erreichte Galatasaray das Halbfinale des Wettbewerbs und unterlag dort Steaua Bukarest. In den vergangenen fünf Jahren waren Teams aus der Süper Lig weniger erfolgreich, wie Ihr nachfolgend seht.

Saison 2022/23: kein türkisches Team in der Gruppenphase

Saison 2021/22: Beşiktaş - Aus in der Gruppenphase

Saison 2020/21: Istanbul Başakşehir - Aus in der Gruppenphase

Saison 2019/20: Galatasaray Istanbul - Aus in der Gruppenphase

Saison 2018/19: Galatasaray Istanbul - Aus in der Gruppenphase

Wie viele Champions-League-Plätze hat die Süper Lig? Bereits qualifizierte Teams für die CL-Saison 23/24 (Stand: 4. Juli 2023)

England: Manchester City, Arsenal London, Manchester United, Newcastle United

Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin

Italien: SSC Napoli, Lazio Rom, Inter Mailand, AC Mailand

Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid

Frankreich: Paris Saint-Germain, RC Lens

Portugal: SL Benfica, FC Porto

Niederlande: Feyenoord Rotterdam

Schottland: Celtic Glasgow

Österreich: RB Salzburg

Ukraine: Schachtjor Donezk

Serbien: Roter Stern Belgrad