Wie heißt der Schiedsrichter bei BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz?

Der BVB empfängt am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 Mainz 05. Doch wer ist eigentlich der Schiedsrichter dieser Partie?

Der BVB greift nach der langersehnten Meisterschaft. Bevor es aber soweit sein könnte, steht für Borussia Dortmund noch das Duell am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 gegen Mainz 05 an.

Schaulaufen oder böses Erwachen? Gewinnt der BVB, ist der Titel sicher. Verliert Schwarz-Gelb gegen Mainz oder spielt nur remis, würden die Bayern noch mit einem gleichzeitigen Sieg in Köln vorbeiziehen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, welcher Schiedsrichter die Partie zwischen dem BVB und Mainz 05 am 34. Spieltag der Saison 2022/23 pfeifen wird.

Spiel Borussia Dortmund - Mainz 05 Datum 27. Mai 2023 Ort Dortmund, Signal Iduna Park Anstoß 15.30 Uhr

BVB vs. Mainz 05: Wer ist der Schiedsrichter des Spiels?



Das Duell gegen Mainz ist für ganz Dortmund wohl das wichtigste Spiel in der jüngeren Vereinsgeschichte, schließlich steht enorm viel auf dem Spiel. Deshalb ist auch der Schiedsrichter für diese Aufeinandertreffen von großer Bedeutung.

Am Donnerstag hat der DFB die Schiedsrichteransetzungen für den 34. Spieltag bekanntgegeben, wobei die Wahl für die Partie im Signal Iduna Park auf Marco Fritz gefallen ist. Er wird also das Duell zwischen dem BVB und Mainz pfeifen.

Getty

BVB - Mainz 05: Wer ist Schiedsrichter Marco Fritz?

Marco Fritz wurde am 3. Oktober 1977 geboren und pfeift für den Württembergischen Fußballverband. Wenn er nicht gerade auf dem Rasen steht, geht er seinem Hauptberuf als Bankkaufmann nach.

Mit seinem Alter von 45 Jahren kann der ehemalige FIFA-Schiedsrichter (2012-2021) allerdings auf jede Menge Erfahrung zurückblicken, alleine in der Bundesliga kam Fritz bislang in 194 Spielen zum Einsatz.

Schiedsrichter Marco Fritz : Die BVB-Bilanz

In der aktuellen Saison leitete Fritz bereits drei Bundesliga-Spiele mit BVB-Beteiligung: Das 2:2 im Revierderby auf Schalke, das 2:4 bei Bayern München und erst kürzlich das 6:0 gegen Wolfsburg.

Insgesamt pfiff er den BVB in seiner Karriere in der Bundesliga in 29 Spielen (14 Siege/BVB, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen/BVB), sowie dreimal im DFB-Pokal (Zwei Siege/BVB, eine Niederlage).