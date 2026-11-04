"Wie hat er das hingekriegt?" Cesc Fabregas entfesselt BVB-Flop Yan Couto

So ist das auf dem Transfermarkt: Der eine Klub macht einen schlechten Deal, der andere einen guten. Erstaunlich ist, wenn das tolle und das kritisierte Geschäft denselben Spieler betreffen und die jeweiligen Einschätzungen nur wenige Monate auseinanderliegen.

Yan Couto ist der Spieler, auf den dies zutrifft. Denn bei Borussia Dortmund galt er noch im Sommer als teurer Flop und Ersatzmann, der unbedingt abgegeben werden sollte. Und bei seinem neuen Leihklub Como ist er nun inzwischen der Liebling des Trainers und unangefochtener Stammspieler, der unbedingt fest verpflichtet werden soll. Was sehen die Italiener im Rechtsverteidiger, was der BVB in zwei Jahren nicht entdecken konnte? Oder funktioniert der 24-Jährige in der neuen Umgebung und im neuen Team einfach besser?

2024 sicherte sich der BVB die Dienste von Coutos – allerdings zunächst per Leihe für vier Millionen Euro, die an Manchester City fällig wurden. Der Brasilianer galt als Wunschspieler des damaligen Dortmunder Trainers Nuri Sahin, der sich bei den Diskussionen unter den BVB-Bossen mit seiner hohen Meinung von Couto gegen Widerstände durchsetzte und den Deal durchboxte. Gleichzeitig zur Leihe vereinbarten beide Klubs auch eine Kaufpflicht, die die dann im Sommer 2025 fällige Gesamtsumme auf 20 Millionen Euro hochschraubte, falls gewisse sportliche Kriterien erfüllt würden.

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Bereits im Oktober, also nur wenige Monate nach der Ausleihe, vermeldete Sky schon, dass die Kaufpflicht greifen wird – und das, nachdem Yan Couto in seinen ersten BVB-Auftritten alles andere als überzeugt hatte. Acht Startelfeinsätze in seinem ersten Bundesliga-Jahr verzeichnete der Brasilianer, bereits während der Saison musste sein Fürsprecher Nuri Sahin gehen und wurde von Niko Kovac abgelöst. In der vergangenen Spielzeit verlor Couto dann das Duell um die Rechtsverteidiger-Position bei den Dortmundern ganz klar gegen Julian Ryerson, der in der Liga sagenhafte 15 Assists lieferte und mit seinem unbändigen Einsatz glänzte.

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Diesen Vertrag hat Yan Couto beim BVB

20 Millionen Euro für einen Ersatzspieler, der auch noch einen Vertrag bis 2030 bekommen hatte, klang und klingt nach einem schlechten Deal. Dass die Dortmunder im Sommer bereit waren, Yan Couto abzugeben, war deshalb wenig verwunderlich. Dass sich mit Como ein aufstrebender Klub aus Italien meldete, der auch noch in der Champions League antritt, dagegen schon ein wenig. Drei Millionen Euro Leihgebühr blätterte das Team von Trainer Cesc Fabregas, dem ehemaligen Arsenal- und Barca-Star, angeblich hin und sicherte sich eine Kaufoption für 20 Millionen Euro.

Und genau diesen Betrag würde Como aktuell wohl zahlen, ohne lange zu zögern. "Yan ist ein mutiger und technisch starker Spieler, der uns verschiedene Optionen auf der rechten Seite gibt", schwärmte sein Coach schon bei der Vorstellung im Sommer. "Er spielt gerne nach vorne, hat viel Energie und passt zu unserer Spielweise. Wir glauben, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen kann", ergänzte Fabregas.

Das tat Yan Couto. Er ist bei Como Stammspieler als Rechtsverteidiger – und das in einer Viererkette. Beim BVB war er nach den ersten Eindrücken noch viel eher als Schienenspieler gesehen worden, denn seine Stärken lagen aus Dortmunder Sicht eher in der Offensive als in der Defensive. Fabregas sieht das ganz anders und die Erfolge geben ihm Recht: Mit Couto liegt die Mannschaft aktuell als Vierter der Serie A schon wieder auf einem Champions-League-Platz. Und in der Königsklasse sorgte das Team mit dem 4:1 gegen Manchester United am vergangenen Liga-Spieltag auch noch für ein Ausrufezeichen.

Thierry Henry wundert sich über Cesc Fabregas und dessen Team

"Wie hat Cesc das hingekriegt, solch eine Mannschaft zusammenzustellen?", wunderte sich Frankreich-Legende Thierry Henry bei CBS. "Da sieht man Leute wie Jacobo Ramon oder Yan Couto. Der holt Spieler, die nicht viele Leute kannten, und formt daraus ein Team. Schaut euch mal an, wo sie jetzt stehen", sagte er völlig verblüfft. Tatsächlich ist es Como gelungen, auf dem Transfermarkt zahlreiche Deals abzuwickeln, die im Nachhinein großartig erscheinen: Jacobo Ramon, aus der zweiten Real-Mannschaft für 2,5 Millionen Euro geholt, steigerte beispielsweise seinen Marktwert auf inzwischen 45 Millionen. Lucas Da Cunha kam im Januar 2023 für 750.000 Euro aus Nizza und ist inzwischen Nationalspieler Frankreichs.

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Und Yan Couto gehört aus Como-Sicht ebenfalls zu den Top-Deals. Im Oktober vermeldete die WAZ, dass die Italiener bereits positive Signale Richtung Dortmund gesendet hätten. Qualifiziert sich der Klub erneut für die Champions League oder sammelt in der aktuellen Königsklassen-Ausgabe weiter reichlich Prämien ein, dürfte einer festen Verpflichtung wenig im Weg stehen. Und die dürfte bei beiden Klubs für Freude sorgen. So ist das manchmal auf dem Transfermarkt.