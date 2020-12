Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) 1:2 (1:1) - Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Der BVB gewinnt im ersten Spiel unter Edin Terzic mit 2:1 bei Werder Bremen. Hier gibt es den Ticker zur Partie zum Nachlesen.

Neuer Trainer, neues Glück: Beim Debüt von Edin Terzic ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Vize-Meister gewann bei drei Tage nach der 1:5-Pleite gegen den mit 2:1 (1:1) und beendete somit eine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg.

Zumindest für einen Tag eroberte der BVB dank eines späten Tores von Marco Reus (78., Nachschuss nach Foulelfmeter) am Dienstag auch einen Champions-League-Platz.

Werder Bremen - Borussia Dortmund (BVB) | Endstand: 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Guerreiro (12.), 1:1 Möhwald (28.), 1:2 Reus (78.) Aufstellung SVW Bürki - Morey (85. Piszczek), Hummels (85. Zagadou), Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham (73. Brandt) - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko (80. Can) Aufstellung BVB Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak (86. Agu), Friedl, Augustinsson - Groß - Mbom (86. Schmid), Möhwald (65. Bittencourt), Eggestein, Osako (73. Erras) - Sargent (65. Woltemade) Gelbe Karten: Reus (BVB, 35.), Groß (Werder, 54.), Witsel (BVB, 59.), Woltemade (Werder, 87.), Schmid (Werder, 90.+2)

Abpfiff | Das Spiel ist aus! Dortmund gewinnt die erste Partie unter Edin Terzic mit 2:1 bei Werder Bremen.

SPIELENDE | Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2

90.+4 | Der BVB muss arbeiten. Kaum mehr Ballbesitz in der Nachspielzeit, Bremen läuft an, Dortmund verteidigt.

90.+2 | Schmid senst Piszczek auf Höhe der Mittellinie von der Seite ordentlich um. Das wird von Schröder ebenfalls mit der Gelben Karte geahndet.

90.+2 | Werder Bremen - BVB im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Romano Schmid (Werder)

90. Minute | Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

89. Minute | Werder wirft noch einmal alles nach vorne. Dortmund wirkt müde, läuft oft nur noch hinterher.

87. Minute | Woltemade geht mit der offenen Sohle in einen Zweikampf mit dem eben eingewechselten Piszczek. Das gibt die insgesamt vierte Gelbe Karte der Partie.

86. Minute | Bremen gegen Dortmund im TICKER | Wechsel bei Werder: Schmid für Mbom

86. Minute | Bremen gegen BVB im LIVE-TICKER | Wechsel bei Werder: Agu für Toprak

85. Minute | Werder Bremen vs. BVB im LIVE-TICKER | Wechsel bei Dortmund: Piszczek für Morey

85. Minute | Werder Bremen - Dortmund im LIVE-TICKER | Wechsel beim BVB: Zagadou für Hummels

🖤 𝐁𝐞𝐥𝐨𝐡𝐧𝐭 𝐄𝐮𝐜𝐡! 💛 — Borussia Dortmund (@BVB) December 15, 2020

84. Minute | Hummels humpelt und fasst sich an den linken Oberschenkel. Bürki spielt den Ball ins Aus, weil der Abwehrchef anzeigte, dass er ausgewechselt werden will.

81. Minute | Reus rückt nach der Auswechslung von Moukoko als falsche Neun in die Sturmspitze. Can, Brandt und Witsel bilden das gemeinsame Dreiermittelfeld.

80. Minute | Das Startelfdebüt für Moukoko ist vorbei. Can kommt für den Youngster in die Partie.

80. Minute | Werder Bremen - BVB im LIVE-TICKER | Wechsel bei Dortmund: Can für Moukoko

78. Minute | Kapitän Reus hat sich den Ball zurechtgelegt, läuft an und visiert halbhoch das rechte Eck an. Pavlenka hat's gerochen und wehrt zunächst ab. Reus hat jedoch schnell geschaltetet und drückt den Nachschuss aus kurzer Distanz über die Linie.

78. Minute | TOOOOR für den BVB | Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 | Torschütze: Marco Reus

77. Minute | Elfmeter für den BVB. Brandt flankt von der rechten Grundlinie in die Mitte. Pavlenka wird vom eigenen Mann irritiert und kann den Ball deshalb nicht festhalten, sondern faustet ihn nur ein Stück die Grundlinie entlang. Akanji hat das bemerkt, stellt den Körper dazwischen und wird von hinten von Pavlenka gelegt.

76. Minute | Erste Ecke im zweiten Durchgang für die Gäste aus Dortmund. Sancho bringt die Kugel von der rechten Seite hoch in die Box, wo Toprak per Kopf klärt.

73. Minute | Auf der anderen Seite wechselt auch Kohfeldt erneut. Erras kommt für Osako.

73. Minute | Erster Wechsel beim BVB. Bellingham muss runter, der gebürtige Bremer Brandt kommt in die Partie.

73. Minute | Werder Bremen vs. BVB im LIVE-TICKER | Wechsel beim SVW: Erras für Osako

73. Minute | Werder Bremen - Dortmund im LIVE-TICKER | Wechsel beim BVB: Brandt für Bellingham

72. Minute | Fast das 2:1 für den BVB. Morey mit einer scharfen Flanke von der rechten Seite an den Fünfer, wo Reus abtaucht und auf Höhe der Grasnarbe zum Flugkopfball ansetzt. Pavlenka verhindert den Einschlag im kurzen Eck mit einer starken Fußabwehr.

69. Minute | Knapp 63 Prozent Ballbesitz für den BVB im zweiten Durchgang, jedoch kaum Durchschlagskraft. Moukoko wirkt bei seinen Gelegenheiten bislang eher unglücklich. Wer will es ihm verdenken, immerhin ist er erst 16 Jahre alt.

Bild: imago images / Team 2

66. Minute | Außerdem hat auch Torschütze Möhwald Feierabend. Für ihn ist Woltemade neu im Spiel.

66. Minute | Die ersten beiden Wechsel gehen auf das Konto der Bremer. Sargent macht Platz für Bittencourt.

65. Minute | Werder Bremen vs. BVB - Wechsel beim SVW: Woltemade kommt für Sargent

65. Minute | Werder Bremen vs. BVB - Wechsel beim SVW: Bittencourt kommt für Möhwald

64. Minute | Dortmund zieht die Zügel wieder etwas an, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Bremen zieht sich weit zurück und steht eng gestaffelt am und um den eigenen Sehczehner versammelt.

62. Minute | Augustinsson steht zum nächsten Eckball auf der rechten Seite bereit. Der Ball kommt kurz an den Fünfer, wo Reus klären kann.

59. Minute | Witsel kommt an der eigenen linken Strafraumecke zu spät in den Zweikampf mit Osako und trifft den Japaner am Schienbein. Das ist Schröder die nächste Gelbe Karte wert.

59. Minute | Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 | Gelbe Karte für Axel Witsel (BVB)

58. Minute | Bellingham legt den Ball mit der Hacke weiter zu Sancho in der linken Strafraumhälfte. Der junge Engländer zieht nach innen und netzt aus neun Meterzum vermeintlichen 2:1. Allerdings stand Sancho beim Zuspiel seines Landsmanns im Abseits.

56. Minute | Etwas zerfahrener Start in die zweiten 45 Minuten. Der BVB versucht, Kontrolle aufzubauen, hat aber noch nicht die zündenden Ideen.

54. Minute | Groß kommt deutlich zu spät gegen Bellingham und legt den jungen Engländer auf der eigenen rechten Abwehrseite rabiat. Das gibt die nächste Gelbe Karte.

54. Minute | Werder Bremen - BVB | Gelbe Karte für Christian Groß (SVW)

53. Minute | Bremen kann sich den Ball relativ unbedrängt hin und her schieben, Dortmund steht zu weit weg von den Gegenspielern.

50. Minute | Die ersten Momente des zweiten Durchgangs gehören dem BVB. Reus legt vom rechten Flügel quer in den Strafraum und findet Moukoko am langen Pfosten. Der Stürmer gerät etwas in Rücklage und hebt den Ball über den Kasten.

Bild: Getty Images

48. Minute | Beide Mannschaften kehren übrigens unverändert aus der Kabine zurück. Der BVB steht zudem wie schon im ersten Durchgang zu Beginn auffällig hoch.

46. Minute | Weiter geht's! Der Ball rollt wieder in Bremen, die zweite Halbzeit zwischen Werder und dem BVB läuft.

Halbzeit | Borussia Dortmund startete mit Wut im Bauch und war in der Anfangsphase das dominante Team. Werder Bremen versuchte hoch zu pressen und die Dortmunder früh unter Druck zu setzen, das gelang jedoch nicht besonders gut und so wurden die Hausherren selber in die eigene Hälfte gedrückt. In der 12. Minute schlug es dann folgerichtig im Bremer Kasten ein. Guerreiro verwertete einen Abpraller aus dem Getümmel in aus sieben Metern zur verdienten Führung. In der Folge wachte Bremen auf und spielte mutiger nach vorne. Köhwald traf in der 28. Minute sehenswert zum Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt durchaus schmeichelhaft war. Da sich Werder aber auch in der Folge offensiv beteiligte, geht der Halbzeitstand von 1:1 durchaus in Ordnung. Gleich geht's weiter.

Bild: Getty Images

45. Minute | Das war's in Durchgang eins. Halbzeit.

Ausgeglichene erste Hälfte - auf dem Feld und auf der Anzeigetafel. Pause. #SVWBVB pic.twitter.com/FYkDJCK2XM — Borussia Dortmund (@BVB) December 15, 2020

45. Minute | HALBZEIT: Werder Bremen - BVB 1:1 | Tore: 0:1 Guerreiro (12.), 1:1 Möhwald (28.)

43. Minute | Auf der anderen Seite hat Augustinsson die Führung auf dem Fuß. Sein Schlenzer aus der linken Strafraumhälfte fliegt perfekt in Richtung langer Winkel, doch Bürki kratzt die Kugel mit einer starken Parade noch am Pfosten vorbei.

41. Minute | Riesenchance für die Dortmunder. Reus bringt die Kugel per Freistoß aus dem linken Halbfeld gefährlich an den Fünfer, wo der aufgrückte Akanji frei zum Abschluss kommt. Pavlenka rettet mit einem starken Reflex an der Fünferkante.

39. Minute | Auffällig: Wenn der BVB kompromisslos presst, sind schnelle Ballgewinne meist das Resultat. Allerdings nehmen sich die Gäste immer wieder Pressingpausen und lassen Bremen bis in die eigene Hälfte vordringen.

37. Minute | Die Bremer sind jetzt auch gegen den Ball deutlich dichter dran an den Dortmundern, die unter Druck den einen oder anderen Fehler ins eigene Kombinationsspiel einbauen.

⏱ 40. Min



Noch 5⃣ Minuten bis zum Pausen-🍵



⚽️ 1:1 #svwbvb pic.twitter.com/C7vIWKsSVU — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 15, 2020

35. Minute | Reus legt sich den Ball etwas zu weit vor und kommt dann im Zweikampf mit Möhwald zu spät. Der BVB-Kapitän sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

35. Minute | Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 | Gelbe Karte für Marco Reus (BVB)

34. Minute | Die Bremer Aktionen werden etwas selbstverständlicher, etwas selbstbewusster. Der Treffer hat der Mannschaft gut getan - der BVB muss sich schütteln.

32. Minute | Glück für Bremen. Morey schickt Bellingham auf dem rechten Flügel in den Strafraum. Der Engländer bringt den Ball scharf in den Fünfer, wo Groß zur Ecke klären will und die Kugel unbedrängt an den eigenen Pfosten schießt.

31. Minute | Der erste Schuss aufs Tor der Gäste bringt für Werder das erste Tor. Ein schmeichelhafter Ausgleich, der BVB war klar tonangebend.

28. Minute | Aus dem Nichts der Ausgleich. Gebre Selassie hat den Ball auf dem rechten Flügel und spielt Eggestein an, der mit dem Rücken zum Tor stark an die Strafraumkante ablegt. Dort kommt Möhwald aus halbrechter Position zum Abschluss und schlenzt die Kugel sehenswert ins untere rechte Toreck.

28. Minute | TOR für den SVW - Werder Bremen - BVB 1:1 | Kevin Möhwald trifft zum Ausgleich

27. Minute | Die Bremer kommen zu selten in die Zweikämpfe. Der BVB kombiniert sicher und mit der nötigen Passschärfe. Das wirkt durchaus selbstbewusst.

24. Minute | Sancho und Reyna tauschen flexibel die Seiten. Aktuell ist der Engländer auf dem linken Flügel zu finden und spielt zusammen mit Guerreiro einige starke Passstafetten.

22. Minute | Hummels wirkt bislang noch etwas von der Rolle. Zum wiederholten Mal unterläuft dem Abwehrchef jetzt schon ein Stockfehler. Da schüttelt der ehemalige Nationalspieler völlig Zu Recht den Kopf.

20. Minute | 54 Prozent Ballbesitz inzwischen für die Werderaner. Allerdings wissen die Hausherren noch wenig damit anzufangen. Der BVB greift seit der Führung erst ab der Mittellinie an, macht die Räume in der eigenen Hälfte eng.

⏱ 17. Min



Wir stecken hier keineswegs auf. Schnelle Umschaltsituation der Grün-Weißen. Am Ende kann die Flanke von #Augustinsson jedoch geklärt werden.



⚽️ 0:1 #svwbvb pic.twitter.com/GVmkxICc2j — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 15, 2020

18. Minute | Bremen versucht nun etwas mehr Spielanteile zu erkämpfen. Das klappt auch ganz gut, oftmals stehen die Borussen etwas zu weit weg von den Bremern und agieren im Zweikampf zu passiv.

16. Minute | Moukoko geht in der rechten Strafraumhälfte ins Eins-gegen-eins gegen Toprak, bleibt aber zweiter Sieger. Der 16-Jährige traut sich durchaus etwas zu.

Bild: Getty Images / Pool

14. Minute | Die Führung ist durchaus verdient. Der BVB mit einer starken Anfangsphase, in der durchaus etwas Trotziges steckt.

12. Minute | Die Bremer können einen von Sancho in aus dem rechten Halbfeld in die Box gebrachten Ball nur halbgar klären. Im zweiten Anlauf setzt Reyna auf dem rechten Flügel Sancho in Szene, der von rechten Fünfereck abzieht. Toprak blockt den Ball, der dann zu Guerreiro prallt, der aus sieben Metern netzt.

12. Minute | TOR für Borussia Dortmund! Werder Bremen - BVB 0:1 | Raphael Guerreiro trifft

Bild: Getty Images

9. Minute | Werder hat die erste Ecke der Partie. Sechs Tore erzielten die Bremer schon nach ruhenden Bällen. Augustinssons Ball in die Mitte sorgt nun jedoch nicht für Torgefahr.

7. Minute | Der BVB übernimmt die Kontrolle. Der Ball ist vermehrt bei den Schwarzgelben, Bremen wird in die eigene Hälfte gedrückt. Guter Beginn der Westfalen.

5' #Reyna hat plötzlich Platz auf links und schiebt rüber auf #Moukoko . Dem fehlt nur ein Schritt zur frühen Führung! #SVWBVB 0:0 — Borussia Dortmund (@BVB) December 15, 2020

5. Minute | Wenige Zentimeter fehlen Moukoko zum ersten Bundesligator. Reyna ist auf Halblinks frei durch und dringt in den Strafraum ein. In der Mitte sieht er den mitgelaufenen Moukoko und legt den Ball mit dem Außenrist quer - allerdings ist die Kugel etwas zu steil gespielt. Der Stürmer kommt nicht ran.

3. Minute | Intensiver Start beider Mannschaften. Von Beginn an ist die Brisanz in der Partie spürbar. Bremen presst hoch, auch der BVB wartet schon an der gegnerischen Strafraumkante.

⏱ 1. Min



Spotlight ��



Das Duell mit dem @BVB läuft! 🤜🤛



Alles zum Spiel im betway Live-Ticker

👉 https://t.co/ySFdFeo1BQ



⚽️ 0:0 #svwbvb pic.twitter.com/wwgLWwohCj — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 15, 2020

1. Minute | Und los geht's in Bremen! Kann Werder für eine Überraschung sorgen oder behält der BVB beim Debüt von Trainer Edin Terzic die Oberhand? Die kommenden 90 Minuten werden es uns zeigen.

Bild: Getty Images

Vor Beginn | Das Unparteiischengespann wird heute angeführt vom Hannoveraner Robert Schröder. Ihm assistieren Jan Clemens Neitzel-Petersen aus Norderstedt und Stefan Lupp aus Zossen. Als Vierter Offizieller ist der Berliner Lasse Koslowski eingeteilt, Günther Perl (Pullach) verfolgt das Geschehen in Funktion des Video-Assistent-Referee an den Monitoren.

Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften. Seit Start der im Jahr 1963 gab es 104 Duelle zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund - die Bilanz ist beinahe ausgeglichen. 41 Siege gehen auf das Konto der Norddeutschen, 44 Mal war der BVB siegreich. 19 Duelle endeten remis. Zählt man die acht Duelle im (Werder schmiss den BVB in den vergangenen zwei Jahren im Achtelfinale aus dem Wettbewerb) und zwei im Ligapokal mit, lautete die Bilanz aus Bremer Sicht wie folgt: 45 Siege bei 49 Niederlagen und 20 Remis. In der vergangenen Saison holte der BVB beim 2:0 im Weserstadion drei Punkte, in Dortmund ergatterten die Bremer einen Punkt (2:2).

Vor Beginn | Doch nicht nur der BVB, der aus den letzten fünf Bundesligapartien nur einen Punkt holte, ist aktuell etwas außer Form. Die Bremer warten sogar schon seit acht Ligaspielen auf einen Sieg. Die vergangenen drei Spiele gingen allesamt verloren, davor spielte Grün-Weiß fünf Mal in Serie 1:1. Kohfeldt weiß, dass der Druck nach einer katastrophalen Vorsaison, in der erst in der Relegation der Klassenerhalt klargemacht werden konnte, mit jedem sieglosen Spiel steigt. Die aktuelle Verunsicherung der Borussia soll daher heute genutzt werden.

Vor Beginn | Moukoko ist personell die einzige Veränderung, die Terzic an der angeschlagenen Mannschaft vornimmt. Der erst 16 Jahre alte Deutsch-Kameruner ersetzt Can, der auf der Bank Platz nimmt. Bei den Werderanern tauscht Trainer Florian Kohfeldt zwei Mal im Vergleich zum 0:2 bei am vergangenem Samstag. Mbom und Osako sind auf den Flügeln für Schmid und Bittencourt neu dabei.

Vor Beginn | Am vergangenen Wochenende kassierte der BVB im eigenen Stadion eine 1:5-Pleite gegen den VfB Stuttgart. Das Spiel kostete Lucien Favre den Job und so steht heute der bisherige Co-Trainer des Schweizers, Edin Terzic, zum ersten Mal als Cheftrainer an der Seitenlinie. Mit Spannung war erwartet worden, in welcher Formation der Deutsch-Kroate, der u.a. unter Slaven Bilic als Co-Trainer bei und arbeitete, die Borussia aufs Feld schicken würde. Terzic entscheidet sich für ein 4-2-3-1-System und verhilft in der Sturmspitze Youngster Moukoko zum Startelfdebüt bei den Profis.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 12. Spieltages zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Das Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko gibt für Borussia Dortmund sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Der 16-Jährige, jüngster Spieler in der Geschichte der Liga und der , steht bei Werder Bremen (20.30 Uhr) von Beginn an in der Mannschaft des neuen Cheftrainers Edin Terzic.

Moukoko könnte einen weiteren Rekord aufstellen: Jüngster Torschütze in 57 Jahren Bundesliga ist Florian Wirtz von , der am 6. Juni 2020 im Alter von 17 Jahren, einem Monat und drei Tagen traf.

Terzic ist nach der Entlassung von Lucien Favre zum Cheftrainer der Dortmunder aufgerückt.

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Groß - Mbom, Möhlwald, Eggestein, Osako - Sargent

Bank: Kapino - Agu, Moisander, Veljkovic, Bittencourt, Erras, Schmid, Chong, Woltemade

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Bürki - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

Bank: Hitz - Zagadou, Dahoud, Schulz, Brandt, Reinier, Can, Piszczek, Passlack

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bremen gewann nur 1 der vergangenen 11 BL-Spiele gegen Dortmund (3 Remis, 7 Niederlagen) – am 9. Dezember 2017 auswärts mit 2-1. Dafür schaltete Werder den BVB in der Vorsaison im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 3-2 aus.

Dortmund ist gegen Bremen seit 5 BL-Partien ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) und traf in jedem der vergangenen 20 Pflichtspiele gegen Bremen (dabei 47 Tore) – letztmals blieb der BVB am 7. Mai 2011 gegen Werder torlos (0-2 A in der Bundesliga).

Werder gewann nur 1 der letzten 9 BL-Heimspiele gegen Dortmund (2 Remis, 6 Niederlagen) – am 20. Dezember 2014 mit 2-1. Aktuell ist Werder erstmals 5 BL-Heimspiele in Folge gegen Dortmund sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen), siegte in der Vorsaison dafür aber im Pokal-Achtelfinale (3-2).

Am vergangenen Spieltag kassierte Borussia Dortmund beim 1-5 gegen den VfB Stuttgart erstmals seit September 2009 fünf Treffer daheim, damals musste sich der BVB ebenfalls mit 1-5 gegen den FC Bayern geschlagen geben.

Werder Bremen blieb am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne eigenes Tor, 2-mal in Folge torlos blieben die Bremer zuletzt im Juni 2020.

Borussia Dortmund ist 3 Bundesliga-Spiele in Folge sieglos (2N, 1U) – das gab es zuletzt in der Vorsaison zwischen dem 5. und 7. Spieltag. 4 Sieglose BL-Spiele am Stück legte der BVB letztmals im Herbst 2017 hin, damals waren es am Ende sogar insgesamt 8.

Werder Bremen ist seit 8 Bundesliga-Spielen sieglos (5 Remis, zuletzt 3 Niederlagen) – die längste Serie seit Herbst 2019 (ebenfalls 8 Spiele). Länger blieb der SVW zuletzt 2017 sieglos, damals waren es sogar 14 Spiele am Stück - Vereinsrekord.

Borussia Dortmund verlor nur eines der letzten 11 Bundesliga-Auswärtsspiele (9 Siege, 1 Remis). Wettbewerbsübergreifend ist der BVB seit 5 Gastspielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis), mehr waren es zuletzt im Herbst 2018 (7 Spiele).

Werder Bremen ist neben Schalke das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison daheim nie mehrfach treffen konnte. In ihren letzten 17 Liga-Heimspielen trafen die Bremer nur beim 6-1 gegen Köln im Juli 2020 mehrfach.

Giovanni Reyna war den an letzten 3 BVB-Toren in der Bundesliga direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist). Mit 7 Torbeteiligungen (3 Tore, 4 Assists) ist er nach dem verletzten Erling Haaland (12) der zweitbeste Scorer der Dortmunder.

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV Sky Sport Bundesliga 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 12. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Wieder Rock'n'Roll beim BVB: Terzic soll "einer fürs Gefühl sein"

Mehr Klopp als Favre: Trainer Edin Terzic soll bei Borussia Dortmund zum neuen Identitätsstifter werden. Und wurde für die Aufgabe akribisch vorbereitet.

Klar, Edin Terzic hätte mit ziemlicher Sicherheit minutenlang über eine diametral abkippende Doppelsechs, die Packing-Rate seiner Spieler oder die Feinheiten des Gegenpressings philosophieren können. Doch der neue Hoffnungsträger von Borussia Dortmund verpackte seine Idee vom Fußball lieber in herrlich einfache Worte.

"Es gibt zwei Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann: Zu versuchen, ein Tor weniger zu kassieren als der Gegner", sagte Terzic, aber "ich bin eher dafür, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner." Nach dem Motto: Auf sie mit Gebrüll.

Es ist also davon auszugehen, dass Terzic wieder die Sehnsucht der BVB-Fans nach Vollgas-Fußball, nach Rock'n'Roll und Spektakel bedient. Ein bisschen wie einst Jürgen Klopp, mit dem seit 2015 jeder Dortmunder Trainer quasi zwangsläufig verglichen wird. Nach Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Lucien Favre soll Terzic jetzt "wieder einer fürs Gefühl sein", wie Spiegel online über den 38-Jährigen schrieb.

Terzic selber sagt über sich, dass er "ein Produkt von Borussia Dortmund" und "seit Ewigkeiten Fans des Vereins" ist. Der ehemalige Angreifer spricht viel über Leidenschaft und Liebe, das mögen sie im Ruhrpott. Favre kam vielen dagegen immer ein bisschen kühl und zu analytisch daher.

Sportdirektor Michael Zorc bezeichnet Terzic als "ausgewiesenen Fachmann, der ein super Gespür für die Zusammenarbeit mit den Jungs hat" und verpackte in das Lob für den Neu-Trainer dann noch einen versteckten Seitenhieb auf Favre. Terzic bringe nämlich auch "die nötige Emotionalität" mit, "die man bei Borussia Dortmund braucht".

Nie habe er auch nur "ansatzweise davon geträumt, hier jemals in so einer Position zu sein", sagte Terzic, der zunächst bis Ende der Saison Trainer bleiben soll. Doch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Zorc hatten mit ihm genau diesen Plan, als sie Terzic nach einigen Lehrjahren unter Trainer Slaven Bilic 2018 zurück zum BVB holten. Dass er da ist, wenn es brennt.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Hannes Wolf traut Terzic die große Aufgabe jedenfalls zu "100 Prozent" zu. Terzic bringe "Fleiß, Menschenführung, Lernbereitschaft und die Bereitschaft, in all das hineinzuwachsen und Vollgas zu geben" mit, sagte Wolf bei Spox und Goal über Terzic, mit dem er früher in der Jugend des BVB zusammen gearbeitet hat: "Er ist jemand, der mit seiner Art super ankommt und sehr gut mit Menschen reden kann. Ich bin sehr von ihm überzeugt."

Terzic selber muss sich jetzt ein bisschen neu erfinden. Als Trainer müsse man "gewisse Rollen bedienen", sagte er. Als Assistent sei er eher "Ideengeber" und "Fragesteller" gewesen, redete häufiger "im Konjunktiv". Damit ist jetzt Schluss. Jetzt ist Terzic der Entscheider. "Dazu gehört auch, dass ich harte Entscheidungen treffen muss", sagte er. Alles für das eine Ziel: Ein Tor mehr schießen als der Gegner.

Quelle: SID

Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick