Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Nach der Entlassung von Trainer Favre möchte sich der BVB gegen Bremen aus der Krise befreien. Aber wo ist das Duell im TV und LIVE-STREAM zu sehen?

Nach dem 1:5 gegen den war für BVB-Trainer Lucien Favre Schluss: Der 63-Jährige musste am Sonntag seine Koffer packen und wird gegen nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Gelingt unter seinem Nachfolger Edin Terzic nun die Wende? Anstoß ist um 20.30 Uhr im Weserstadion.

Die Niederlage am vergangenen Samstag war für den BVB schon die zweite innerhalb weniger Tage: Auf das 1:2 gegen den folgte ein mageres 1:1 gegen , ehe das 1:5 gegen Stuttgart das Fass zum Überlaufen brachte. Gegen Werder Bremen könnte der BVB den ersten Schritt in die richtige Richtung machen.

Auch für die Hausherren hätten die letzten Wochen besser laufen können: Bremen ist seit inzwischen acht Spielen ohne Sieg, am Wochenende musste man sich mit 0:2 geschlagen geben. In der Tabelle bedeutet dies aktuell nur Rang 13, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vier Punkte.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen Borussia Dortmund (BVB) live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der . Zudem verraten wir Euch hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden, und zeigen Euch mögliche LIVE-TICKER.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag, 15. Dezember | 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV?

Als Liebhaber der Bundesliga stellt man sich jedes Wochenende die Frage, bei welchem TV-Sender die Begegnung des Lieblingsvereins übertragen wird. Das Problem, dass man nicht weiß, ob Sky oder DAZN sich die TV-Rechte gesichert haben, besteht jedoch auch während der Englischen Woche.

Sky zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) am Dienstag live im Pay-TV

Am Dienstag ist Sky die richtige Anlaufstelle, um Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Pay-TV sehen zu können. Zwar zeigt auch DAZN ausgewählte Spiele der Bundesliga, in der Englischen Woche laufen jedoch alle Begegnungen beim Konkurrenten aus Unterföhring.

Sky geht am Dienstag erst um 20.25 Uhr auf Sendung. Ihr könnt Euch allerdings vom ersten Duell des Abends, gegen Eintracht Frankfurt, auf die Begegnung einstimmen lassen. Dafür müsst Ihr nur auf Sky Sport Bundesliga 1 HD umschalten.

Wenn Ihr die Übertragung erst wenige Minuten vor Anstoß starten möchtet, solltet Ihr Euch Sky Sport Bundesliga 3 HD merken. Dort wird am Dienstag das Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund in voller Länge übertragen. Als Kommentator ist Marcus Lindemann im Einsatz.

Die traditionelle Sky-Konferenz, in der zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergeschaltet wird, findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Dort laufen auch die Spiele zwischen und sowie dem VfB Stuttgart und .

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) im Pay-TV sehen: Nur bei Abschluss eines Sky-Abos

Die entsprechenden Sender könnt Ihr allerdings nur empfangen, wenn Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement abgeschlossen habt. Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, werdet Ihr nicht darum herumkommen, für die Bundesliga-Übertragung zu bezahlen.

Um Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am Dienstag live sehen zu können, müsst Ihr das Bundesliga-Paket buchen. Dieses kostet aktuell 25 Euro monatlich, kann jedoch um das Sport-Paket für insgesamt 30 Euro erweitert werden. Dann seht Ihr bei Sky auch die , den und die Premier League.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Zudem lässt sich die Bundesliga auch auf jedem mobilen Endgerät verfolgen. Dafür stellt Euch Sky mit den beiden Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket zwei verschiede Möglichkeiten zur Verfügung. Diese unterscheiden sich nur in der Vertragslaufzeit und im Preis, die gelieferten Bilder sind identisch.

Bundesliga: Sky Go zeigt / überträgt Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid, ist Sky Go die für Euch passende Lösung. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr eine persönliche Login-PIN bekommen, mit der Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden könnt. Sie berechtigt Euch in Kombination mit Eurer Kundennummer, das Sky-Programm kostenlos im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Am einfachsten lassen sich die Bundesliga-Übertragungen über die Sky-Go-App anschauen, die Ihr sowohl auf der Webseite des Unternehmens als auch in den gängigen App-Stores herunterladen könnt. Einmal mit Euren Anmeldedaten eingeloggt, steht Euch das komplette Angebot von Sky Go zur Verfügung.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) Die Bundesliga im LIVE-STREAM von Sky Ticket sehen

Ihr möchtet kein langfristiges Sky-Abonnement abschließen, am Abend aber dennoch in den Genuss von Live-Sport kommen? Dann solltet Ihr einen Blick auf Sky Ticket werfen. Dabei handelt es sich um einen Streamingdienst, den Ihr im Gegensatz zu einem normalen Sky-Abo monatlich kündigen könnt.

Um Werder Bremen gegen Borussia Dortmund in voller Länge im LIVE-STREAM erleben zu können, müsst Ihr das Supersport-Ticket buchen. Dieses kostet bei Abschluss eines Monatsabos 29,99 Euro monatlich und im Jahresabo während der ersten zwölf Monate 19,99 Euro monatlich.

Die Highlights von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund (BVB) bei DAZN erleben

Neben Sky ist der Streamingdienst DAZN der zweite große TV-Partner der Bundesliga. Dort sind nicht nur die Freitags- und Montagsspiele, sondern auch die Highlights aller Spiele zu sehen. Die Zusammenfassung von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund findet Ihr am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Plattform.

Als Neukunde bekommt Ihr den ersten Monat Eures Abos sogar geschenkt - und könnt die Bundesliga-Highlights somit kostenlos sehen. Hat Euch der Probemonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement nach den 30 Tagen für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern.

Neben der Bundesliga könnt Ihr auf DAZN auch die Champions League und die schauen, zudem gehören die , und die zum Programm von DAZN. Neben Fußball laufen jedoch auch andere Sportarten wie Basketball, Football, Eishockey oder Boxen beim Streamingdienst.

Bundesliga: Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER von Goal

Die Bundesliga könnt Ihr aber nicht nur im TV und LIVE-STREAM erleben. Auch Goal wird am Dienstag einen kostenlosen LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund anbieten. Damit verpasst Ihr auch ohne Fernseher keine entscheidende Szene.

Am Dienstag beginnen wir bereits um 20 Uhr mit den Vorberichten und liefern Euch alle wichtigen Hintergründe zur Begegung. Während der gesamten 90 Minuten halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden.

Den LIVE-TICKER zu Werder Bremen gegen Borussia Dortmund könnt Ihr nicht nur über unsere Webseite, sondern auch über die kostenlose Goal-App abrufen. Diese steht Euch für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung.

Werder Bremen gegen den BVB (Borussia Dortmund): Die Opta-Fakten

Bremen gewann nur 1 der vergangenen 11 BL-Spiele gegen Dortmund (3 Remis, 7 Niederlagen) – am 9. Dezember 2017 auswärts mit 2-1. Dafür schaltete Werder den BVB in der Vorsaison im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 3-2 aus.

Dortmund ist gegen Bremen seit 5 BL-Partien ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) und traf in jedem der vergangenen 20 Pflichtspiele gegen Bremen (dabei 47 Tore) – letztmals blieb der BVB am 7. Mai 2011 gegen Werder torlos (0-2 A in der Bundesliga).

Werder gewann nur 1 der letzten 9 BL-Heimspiele gegen Dortmund (2 Remis, 6 Niederlagen) – am 20. Dezember 2014 mit 2-1. Aktuell ist Werder erstmals 5 BL-Heimspiele in Folge gegen Dortmund sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen), siegte in der Vorsaison dafür aber im Pokal-Achtelfinale (3-2).

Am vergangenen Spieltag kassierte Borussia Dortmund beim 1-5 gegen den VfB Stuttgart erstmals seit September 2009 fünf Treffer daheim, damals musste sich der BVB ebenfalls mit 1-5 gegen den FC Bayern geschlagen geben.

Werder Bremen blieb am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne eigenes Tor, 2-mal in Folge torlos blieben die Bremer zuletzt im Juni 2020.

Borussia Dortmund ist 3 Bundesliga-Spiele in Folge sieglos (2N, 1U) – das gab es zuletzt in der Vorsaison zwischen dem 5. und 7. Spieltag. 4 Sieglose BL-Spiele am Stück legte der BVB letztmals im Herbst 2017 hin, damals waren es am Ende sogar insgesamt 8.

Werder Bremen ist seit 8 Bundesliga-Spielen sieglos (5 Remis, zuletzt 3 Niederlagen) – die längste Serie seit Herbst 2019 (ebenfalls 8 Spiele). Länger blieb der SVW zuletzt 2017 sieglos, damals waren es sogar 14 Spiele am Stück - Vereinsrekord.

Borussia Dortmund verlor nur eines der letzten 11 Bundesliga-Auswärtsspiele (9 Siege, 1 Remis). Wettbewerbsübergreifend ist der BVB seit 5 Gastspielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis), mehr waren es zuletzt im Herbst 2018 (7 Spiele).

Werder Bremen ist neben Schalke das einzige Team, das in dieser Bundesliga-Saison daheim nie mehrfach treffen konnte. In ihren letzten 17 Liga-Heimspielen trafen die Bremer nur beim 6-1 gegen Köln im Juli 2020 mehrfach.

Giovanni Reyna war den an letzten 3 BVB-Toren in der Bundesliga direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assist). Mit 7 Torbeteiligungen (3 Tore, 4 Assists) ist er nach dem verletzten Erling Haaland (12) der zweitbeste Scorer der Dortmunder.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) live sehen: Die Übertragung auf einen Blick

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Friedl, Toprak, Augustinsson - Groß, Eggestein, Möhwald, Mbom - Osako - Sargent.

Aufstellung BVB: Bürki - Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Bellingham - Sancho, Reyna, Reus - Moukoko.

Werder Bremen gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Der Vorbericht

Mehr Klopp als Favre: Trainer Edin Terzic soll bei Borussia Dortmund zum neuen Identitätsstifter werden. Und wurde für die Aufgabe akribisch vorbereitet.

Bremen/Dortmund (SID) Klar, Edin Terzic hätte mit ziemlicher Sicherheit minutenlang über eine diametral abkippende Doppelsechs, die Packing-Rate seiner Spieler oder die Feinheiten des Gegenpressings philosophieren können. Doch der neue Hoffnungsträger von Borussia Dortmund verpackte seine Idee vom Fußball lieber in herrlich einfache Worte.

"Es gibt zwei Arten, wie man ein Fußballspiel gewinnen kann: Zu versuchen, ein Tor weniger zu kassieren als der Gegner", sagte Terzic, aber "ich bin eher dafür, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner." Nach dem Motto: Auf sie mit Gebrüll.

Es ist also davon auszugehen, dass Terzic wieder die Sehnsucht der BVB-Fans nach Vollgas-Fußball, nach Rock'n'Roll und Spektakel bedient. Ein bisschen wie einst Jürgen Klopp, mit dem seit 2015 jeder Dortmunder Trainer quasi zwangsläufig verglichen wird. Nach Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Lucien Favre soll Terzic jetzt "wieder einer fürs Gefühl sein", wie Spiegel online über den 38-Jährigen schrieb.

Terzic selber sagt über sich, dass er "ein Produkt von Borussia Dortmund" und "seit Ewigkeiten Fans des Vereins" ist. Der ehemalige Angreifer spricht viel über Leidenschaft und Liebe, das mögen sie im Ruhrpott. Favre kam vielen dagegen immer ein bisschen kühl und zu analytisch daher.

Sportdirektor Michael Zorc bezeichnet Terzic als "ausgewiesenen Fachmann, der ein super Gespür für die Zusammenarbeit mit den Jungs hat" und verpackte in das Lob für den Neu-Trainer dann noch einen versteckten Seitenhieb auf Favre. Terzic bringe nämlich auch "die nötige Emotionalität" mit, "die man bei Borussia Dortmund braucht".

Nie habe er auch nur "ansatzweise davon geträumt, hier jemals in so einer Position zu sein", sagte Terzic, der zunächst bis Ende der Saison Trainer bleiben soll. Doch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Zorc hatten mit ihm genau diesen Plan, als sie Terzic nach einigen Lehrjahren unter Trainer Slaven Bilic 2018 zurück zum BVB holten. Dass er da ist, wenn es brennt.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Hannes Wolf traut Terzic die große Aufgabe jedenfalls zu "100 Prozent" zu. Terzic bringe "Fleiß, Menschenführung, Lernbereitschaft und die Bereitschaft, in all das hineinzuwachsen und Vollgas zu geben" mit, sagte Wolf bei Spox und Goal über Terzic, mit dem er früher in der Jugend des BVB zusammen gearbeitet hat: "Er ist jemand, der mit seiner Art super ankommt und sehr gut mit Menschen reden kann. Ich bin sehr von ihm überzeugt."

Terzic selber muss sich jetzt ein bisschen neu erfinden. Als Trainer müsse man "gewisse Rollen bedienen", sagte er. Als Assistent sei er eher "Ideengeber" und "Fragesteller" gewesen, redete häufiger "im Konjunktiv". Damit ist jetzt Schluss. Jetzt ist Terzic der Entscheider. "Dazu gehört auch, dass ich harte Entscheidungen treffen muss", sagte er. Alles für das eine Ziel: Ein Tor mehr schießen als der Gegner