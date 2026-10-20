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Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

VfB Stuttgart - Atletico Madrid
VfB Stuttgart
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In der Champions League spielt VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Atletico Madrid beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid

crest
Champions League - Spielwoche 3
MHPArena

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

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VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

In der MHPArena in Stuttgart empfängt VfB Stuttgart Atlético Madrid in der UEFA Champions League. Die Partie ist ein echter Gradmesser für beide Klubs in der laufenden Ligaphase des Wettbewerbs.

Für Stuttgart kommt die Begegnung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Sebastian Hoeness' Mannschaft hat zuletzt in der Bundesliga gegen den Hamburger SV verloren, konnte sich aber in der Champions League mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Slovan Bratislava Selbstvertrauen holen.

Atlético Madrid reist als eine der formstärksten Mannschaften Europas an. Diego Simeones Elf hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen – darunter ein 2:0 in der Champions League gegen Manchester United und ein 2:1 in der LaLiga gegen Real Madrid.

In der LaLiga belegt Atlético derzeit den zweiten Tabellenplatz und gilt als ernsthafter Titelkandidat. In Stuttgart soll der nächste Schritt in Richtung Knockout-Phase gemacht werden.

Für den VfB ist die Situation in der Champions-League-Tabelle angespannt. Die Stuttgarter müssen punkten, um ihre Chancen auf die Knockout-Runde zu wahren.

Auf Atlético-Seite fehlen mit Cristian Romero und Koke zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Dennoch verfügt Simeone über genug Qualität in seinem Kader, um auch in Stuttgart zu bestehen.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen, um das Spiel live zu verfolgen.


VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingChris FührichChris FührichD. UndavD. UndavGrischa PrömelGrischa PrömelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. Lee
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

Form

VFB

VFB - Form

BVB
N0-1
GFT
S5-0
SCP
S0-2
SBR
S0-3
HSV
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
ATM

ATM - Form

OSA
S4-0
RMA
S2-1
ALA
S1-2
MUN
S2-0
ESP
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

VfB Stuttgart kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfB zwei Siege, eine Niederlage und einen weiteren Rückschlag – zuletzt setzte es ein 0:1 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Positiv zu vermerken ist der 3:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Slovan Bratislava sowie ein 2:0-Erfolg gegen Paderborn. In den fünf Spielen erzielte Stuttgart insgesamt acht Tore und kassierte zwei.

Atlético Madrid präsentiert sich in blendender Form und hat alle fünf der jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Den Auftakt bildete ein 4:0 gegen Osasuna, es folgten ein 2:1 gegen Real Madrid, ein 2:1 bei Deportivo Alavés, ein 2:0 in der Champions League gegen Manchester United und zuletzt ein 1:0 bei Espanyol. Simeones Mannschaft erzielte dabei zehn Treffer und kassierte lediglich einen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfB StuttgartUnentschiedenAtletico Madrid
0
1
0
Klub Freundschaftsspiele
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. August 2018 in einem Freundschaftsspiel statt und endete 1:1. Weitere Pflichtspielduelle zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid liegen nicht vor.

VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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