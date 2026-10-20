Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Atletico Madrid beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 MHPArena

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid ist in Deutschland live auf DAZN zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

In der MHPArena in Stuttgart empfängt VfB Stuttgart Atlético Madrid in der UEFA Champions League. Die Partie ist ein echter Gradmesser für beide Klubs in der laufenden Ligaphase des Wettbewerbs.

Für Stuttgart kommt die Begegnung zu einem schwierigen Zeitpunkt. Sebastian Hoeness' Mannschaft hat zuletzt in der Bundesliga gegen den Hamburger SV verloren, konnte sich aber in der Champions League mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Slovan Bratislava Selbstvertrauen holen.

Atlético Madrid reist als eine der formstärksten Mannschaften Europas an. Diego Simeones Elf hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen – darunter ein 2:0 in der Champions League gegen Manchester United und ein 2:1 in der LaLiga gegen Real Madrid.

In der LaLiga belegt Atlético derzeit den zweiten Tabellenplatz und gilt als ernsthafter Titelkandidat. In Stuttgart soll der nächste Schritt in Richtung Knockout-Phase gemacht werden.

Für den VfB ist die Situation in der Champions-League-Tabelle angespannt. Die Stuttgarter müssen punkten, um ihre Chancen auf die Knockout-Runde zu wahren.

Auf Atlético-Seite fehlen mit Cristian Romero und Koke zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt. Dennoch verfügt Simeone über genug Qualität in seinem Kader, um auch in Stuttgart zu bestehen.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen, um das Spiel live zu verfolgen.





VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Form

VfB Stuttgart kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfB zwei Siege, eine Niederlage und einen weiteren Rückschlag – zuletzt setzte es ein 0:1 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Positiv zu vermerken ist der 3:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Slovan Bratislava sowie ein 2:0-Erfolg gegen Paderborn. In den fünf Spielen erzielte Stuttgart insgesamt acht Tore und kassierte zwei.

Atlético Madrid präsentiert sich in blendender Form und hat alle fünf der jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Den Auftakt bildete ein 4:0 gegen Osasuna, es folgten ein 2:1 gegen Real Madrid, ein 2:1 bei Deportivo Alavés, ein 2:0 in der Champions League gegen Manchester United und zuletzt ein 1:0 bei Espanyol. Simeones Mannschaft erzielte dabei zehn Treffer und kassierte lediglich einen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 1 0 Klub Freundschaftsspiele VfB Stuttgart VFB 1 Atletico Madrid ATM 1 END 1 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. August 2018 in einem Freundschaftsspiel statt und endete 1:1. Weitere Pflichtspielduelle zwischen VfB Stuttgart und Atlético Madrid liegen nicht vor.

VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

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