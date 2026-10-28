Das Spiel zwischen Venedig und Inter Mailand beginnt am 28.10.2026, 18:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Venedig gegen Inter Mailand

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

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Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet sich der direkte Zugang zum Stream.

Venedig vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Im Stadio Pierluigi Penzo empfängt Venedig den Tabellenführer Inter Mailand zum Duell der Gegensätze in der Serie A. Das Spiel der neunten Spielrunde findet am Mittwoch, 28. Oktober 2026, statt.

Für Inter ist es die erste Station eines dichten Terminplans: Auf die Partie in Venedig folgen innerhalb weniger Tage das Mailänder Derby gegen den AC Milan sowie weitere Pflichtspiele. Trainer Cristian Chivu plant entsprechend und dürfte rotieren.

Marcus Thuram hat in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Lautaro Martinez die Führungsrolle übernommen. Gegen Florenz erzielte der Franzose den Ausgleich und bereitete den späten Elfmeter vor, den Zielinski zum 2:1-Sieg verwandelte.

Venedig steckt tief im Tabellenkeller und hat in dieser Saison erst drei von 24 möglichen Punkten geholt. Die Niederlage gegen Genua zuletzt war ein Rückschlag, doch der Sieg gegen Neapel zuvor zeigte, dass die Mannschaft von Davide Nicola jeden Gegner fordern kann.

Der nigerianische Stürmer Akor Adams, vom FC Sevilla verpflichtet, ist einer der wenigen Lichtblicke im Venezia-Angriff. Soll die Überraschung gelingen, braucht Nicola eine Topleistung des 26-Jährigen.

Inter reist als klarer Favorit an, hat aber zuletzt gezeigt, dass auch Rückstände kein Problem darstellen: Vier der sieben Saisonsiege in der Serie A wurden nach einem Gegentreffer noch gedreht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es im Folgenden.





Venedig vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Form

Venedig kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: zwei Siege, null Unentschieden, drei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem CFC Genua mit 0:1. Zuvor hatte Venedig überraschend die SSC Neapel mit 1:0 geschlagen. In den fünf Partien erzielte Venedig drei Treffer und kassierte neun.

Inter präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen AC Florenz. Zwischenzeitlich gab es eine 3:4-Niederlage gegen den FC Brügge in der Champions League. In den fünf Partien traf Inter neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung fand am 3. Dezember 2025 im Coppa Italia statt: Inter Mailand gewann zu Hause mit 5:1 gegen Venedig. In den letzten fünf Duellen gewann Inter viermal, Venedig einmal, wobei der einzige Venezia-Sieg in einem Testspiel gegen Rapid Wien und nicht in einem Pflichtspiel erzielt wurde. In den Pflichtspielbegegnungen dominierten die Nerazzurri klar.

Venedig vs. Inter Mailand: Die Tabellen

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