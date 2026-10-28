Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoVenedig
Stadio Pierluigi Penzo
team-logoInter Mailand
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Venedig vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Venedig - Inter Mailand
Venedig
Inter Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Venedig gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Venedig und Inter Mailand beginnt am 28.10.2026, 18:30.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Venedig gegen Inter Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Pierluigi Penzo

Wer zeigt / überträgt Venedig vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findet sich der direkte Zugang zum Stream.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Venedig vs. Inter Mailand: Spielvorschau

Im Stadio Pierluigi Penzo empfängt Venedig den Tabellenführer Inter Mailand zum Duell der Gegensätze in der Serie A. Das Spiel der neunten Spielrunde findet am Mittwoch, 28. Oktober 2026, statt.

Für Inter ist es die erste Station eines dichten Terminplans: Auf die Partie in Venedig folgen innerhalb weniger Tage das Mailänder Derby gegen den AC Milan sowie weitere Pflichtspiele. Trainer Cristian Chivu plant entsprechend und dürfte rotieren.

Marcus Thuram hat in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Lautaro Martinez die Führungsrolle übernommen. Gegen Florenz erzielte der Franzose den Ausgleich und bereitete den späten Elfmeter vor, den Zielinski zum 2:1-Sieg verwandelte.

Venedig steckt tief im Tabellenkeller und hat in dieser Saison erst drei von 24 möglichen Punkten geholt. Die Niederlage gegen Genua zuletzt war ein Rückschlag, doch der Sieg gegen Neapel zuvor zeigte, dass die Mannschaft von Davide Nicola jeden Gegner fordern kann.

Der nigerianische Stürmer Akor Adams, vom FC Sevilla verpflichtet, ist einer der wenigen Lichtblicke im Venezia-Angriff. Soll die Überraschung gelingen, braucht Nicola eine Topleistung des 26-Jährigen.

Inter reist als klarer Favorit an, hat aber zuletzt gezeigt, dass auch Rückstände kein Problem darstellen: Vier der sieben Saisonsiege in der Serie A wurden nach einem Gegentreffer noch gedreht.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es im Folgenden.


Venedig vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Venedig vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Venedig crest
Venedig
VEN
page.match.formation.title
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautKike PérezKike PérezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicP. MazzocchiP. MazzocchiJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsI. ProvedelI. ProvedelC. AugustoC. AugustoA. BastoniA. BastoniY. BisseckY. BisseckF. DimarcoF. DimarcoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiF. EspositoF. EspositoA. BonnyA. Bonny
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
Venedig

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Form

VEN

VEN - Form

LAZ
N0-2
RAP
S1-0
ATA
N3-1
NAP
S1-0
GEN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
INT

INT - Form

PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Venedig kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: zwei Siege, null Unentschieden, drei Niederlagen. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem CFC Genua mit 0:1. Zuvor hatte Venedig überraschend die SSC Neapel mit 1:0 geschlagen. In den fünf Partien erzielte Venedig drei Treffer und kassierte neun.

Inter präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen AC Florenz. Zwischenzeitlich gab es eine 3:4-Niederlage gegen den FC Brügge in der Champions League. In den fünf Partien traf Inter neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VenedigUnentschiedenInter Mailand
0
0
5
Italien Coppa Italia
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
Venedig badge
Venedig
VEN
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung fand am 3. Dezember 2025 im Coppa Italia statt: Inter Mailand gewann zu Hause mit 5:1 gegen Venedig. In den letzten fünf Duellen gewann Inter viermal, Venedig einmal, wobei der einzige Venezia-Sieg in einem Testspiel gegen Rapid Wien und nicht in einem Pflichtspiel erzielt wurde. In den Pflichtspielbegegnungen dominierten die Nerazzurri klar.

Venedig vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen